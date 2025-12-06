Dictadura y democracia

Comenta Compartir

Llegamos a los sitios como personas de izquierdas y nos marchamos de izquierdísimas. En ese rato perdemos la oportunidad de entrar demócratas y volver a ... nuestras vidas un poco más demócratas aún. Un teatro Cervantes de Arnedo abarrotado escuchó a Julián Casanova hablar de Franco. Aprendimos muchos mucho de aquel hombre de oficio dictador. Del dictador que llevamos dentro no aprendemos nada. Pidió el historiador que no se le preguntara por Sánchez (a qué Sánchez se referiría) ya que venía a hablar de su libro, lógico, pero, ay, el público, cómo no preguntar por el PP. Todavía hay hasta licenciados que repiten que este partido continúa la senda franquista, como demuestra que no haya condenado la dictadura aún. El partido de la derecha española lo hizo muy tarde, el 20 de noviembre de 2002. Como hijos, nietos, bisnietos y tataranietos ya del franquismo todos continuamos su senda, qué remedio (maldita historia), una senda que hemos convertido en carretera democrática. Aún queda mucha grava que poner cada día todavía en toda vía, al sol.

