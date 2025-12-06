LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

Otro número en un Excel

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:40

Algunas casualidades diseccionan la realidad con la precisión de un bisturí: mientras en el tramo riojano de la 232 llevamos días contando muertos, en Zaragoza ... acaban de desdoblar por fin la sección provincial de esa misma carretera. No todos los accidentes se explican por la precariedad de nuestra red de comunicaciones, pero el abandono que sufrimos es el gran telón de fondo para esta comunidad en la que las infraestructuras son una batalla perdida. Aquí decir 232 es como decir 112, el número de emergencias; lo estamos comprobando ahora que los accidentes se suceden con una regularidad macabra, con un ritmo de metrónomo que ha vuelto a llenar este periódico de fotografías tristes y de esquelas prematuras. Lo peor es que después de los titulares queda el número parpadeando en la pantalla, una cifra que algún tipo suma minuciosamente en un Excel para luego, con un suspiro, levantarse y dar dos pasos hacia la pared donde pinta con rotulador otro círculo en el mapa. Así es la alquimia de la burocracia, que transforma el dolor en coordenada como si este drama pudiera archivarse para perder su capacidad de escándalo y de golpe fuera ya solo estadística, daño colateral, ruido de fondo.

