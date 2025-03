Puigdemont exige a Sánchez 50.000 millones para Cataluña para sentarse a negociar los presupuestos

«Primero pagar, después negociar». Junts ha vuelto a advertir al Gobierno de que no negociará los Presupuestos Generales hasta que el Estado liquide toda ... la deuda pendiente con Cataluña en materia de infraestructuras y ha puesto precio a su eventual apoyo. La formación nacionalista ha cifrado esta deuda en torno a los 50.000 millones, que son a su juicio los incumplimientos presupuestarios de los últimos 10 o 15 años de la administración central con Cataluña en la carpeta de inversiones en infraestructuras. «No negociaremos hasta que el Estado pague toda su deuda» con Cataluña, ha afirmado el portavoz del partido de Puigdemont, Josep Rius. Junts, por tanto, se aleja de un posible apoyo a las Cuentas del Estado, de las que también se ha autodescartado para este año Esquerra, que se niega a negociar con el Gobierno hasta que cumpla con los compromisos, sobre todo en lo que hace referencia a la financiación singular.

Junts, a pesar de haber retirado la petición de que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, exigencia que tensionó los contactos entre ambos hasta situarse al borde de la ruptura, insiste en que las relaciones están como siempre, marcadas por la «desconfianza». La confianza se la ha de ganar «pieza a pieza», a media que cumplas los acuerdos, ha asegurado Rius.

Junts, en cualquier caso, no cierra la puerta a apoyar una subida del gasto militar, si así lo decide el Gobierno. La formación soberanista está a la espera de conocer la posición que el Gobierno les traslade en la ronda de contactos con los grupos de este jueves. No obstante, los junteros respaldan una UE más unida y fuerte, que pueda reaccionar ante el desafío de Trump y pueda apoyar a Ucrania desde una posición más reforzada en defensa y seguridad. «El aumento de gasto militar se ha de hacer bien, pero no a costa de los servicios públicos y del estado de bienestar», ha señalado.