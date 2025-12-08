LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pilar Alegría. EFE

El PSOE tiende la mano a Azcón para facilitar los Presupuestos en Aragón y evitar un adelanto electoral

Pilar Alegría se muestra dispuesta apoyar el techo de gasto para no tener unas cuentas «dictadas por Vox»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:12

El PSOE se abre a facilitar la aprobación de los Presupuestos en Aragón. El presidente de la comidad, el 'popular' Jorge Azcón, puso de límite ... esta semana para adelantar elecciones si no se llegaba a un acuerdo y finalmente, el órdago ha recibido este lunes la respuesta de la secretaria de los socialistas aragoneses y ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha mostrado distpuesta abstenerse en la votación del techo de gasto, el paso previo a la aprobación de las Cuentas Públicas de 2026, lo que facilitaría que viera la luz verde en el parlamento regional. «Nosotros no queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha. No queremos un presupuesto que esté dictado por Vox. Queremos un presupuesto para todos y para todas«, ha afirmado la también portavoz del Gobierno.

