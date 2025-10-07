LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Efe

El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE

Los populares creen que el Ministerio de Hacienda que dirige «debería abrir una investigación»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:22

Comenta

El PP pedirá la comparecencia «monográfica» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso para que dé explicaciones por ... los pagos en metálico del PSOE por «cantidades superiores a las legalmente permitidas» que han revelado el último informe de la UCO. Los populares quieren saber por qué los socialistas pueden «saltarse las normas del Ministerio de Hacienda» y pagar en efectivo «sin que conste respaldo documental» a diferencia del resto de ciudadanos. «Montero tiene que explicarnos si las normas en este país se aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y su partido le son indiferentes», afirmó este martes la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6

    «Dos salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8 «El parque de La Ribera quedó impoluto gracias a la limpieza contratada por los estudiantes»
  9. 9 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  10. 10

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE

El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE