El portavoz de Vox en Murcia llama «p···» y tiparraca« a la ministra Delgado
Domingo, 23 junio 2019, 20:47

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, ha llamado este domingo «p···» y «tiparraca» a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, por unas declaraciones de ésta en las que afirmaba que Vox no defiende la Constitución.

En concreto, el dirigente de Vox murciano ha afirmado en su cuenta oficial de Facebook que «la tiparraca ésta es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman».

Liarte hacía referencia a un tuit del dirigente de EH Bildu Oskar Matute en el que recalca que la formación vasca «no avala ni le gusta la Constitución», en respuesta a unas palabras de la ministra en un acto de Nueva Economía Forum, donde Delgado apuntaba que tanto el PDeCAT como Bildu y ERC son partidos políticos que «han aceptado la Constitución», pero decía que Vox «rechaza parte de la carta magna».

El político murciano ha advertido en su cuenta de Facebook que «un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte, pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: De una p··· solo puedes esperar putadas».

Minutos después de escribir tales calificativos, el diputado autonómico de Vox eliminó el acceso al comentario, si bien comentaba que le estaban llamando varias personas «protestando porque dicen que he llamado prostituta a una ministra. Se nota que la comprensión lectora es una habilidad que ya no se valora tanto en nuestro sistema educativo».

«Yo no he llamado nada a la ministra, solo he dicho que Bildu solo puede actuar conforme a su naturaleza que es la de no acatar la Constitución y traicionar a quiénes la acatan», agregaba.

Ha terminado esta entrada remarcando que lo que sí había dicho «es que la ministra estaba mintiendo e insultando a Vox, y las declaraciones de los Bildu han demostrado que yo decía la verdad».

Minutos mas tarde eliminaba esta entrada para decir en otra más: «Parece que no me he explicado bien. Llevo un par de horas recibiendo insultos de personas que me acusan de haber insultado a una ministra, por haber utilizado una frase que se utiliza en los ambientes policiales cuyo significado no viene a ser sino que nadie puede actuar de manera diversa a su naturaleza».

Finalmente decía lamentar el malentendido, y que para él era claro el significado de sus palabras, «y en ningún caso se referían a la ministra», reiteraba.