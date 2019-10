Así funciona la app de Tsunami Democràtic que coordina las protestas en Cataluña No está disponible en las tiendas virtuales de Google y Apple y su seguridad es excepcional JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Viernes, 18 octubre 2019, 13:01

Tsunami Democràtic se ha convertido en el protagonista de las protestas tras la sentencia del 'procés' del pasado lunes. El movimiento independentista catalán ha pasado de Telegram, a Signal, para acabar con su propia aplicación. «A partir de ahora las acciones de Tsunami Democràtic irán centralizadas a través de una app para móviles», anunciaban a principios de esta semana.

Los creadores son aún desconocidos, aunque los expertos consultados por este periódico aseguran que «es una app sofisticada que tiene su trabajo». El camino digital de la app lleva hasta un repositorio en GitHub creado por 's3rrallonga'. «Nuestro objetivo es que esta app pueda ser utilizada a nivel global para cualquier grupo de personas que quieran auto organizarse sin sufrir censura. Entendemos que esto pasa por publicar el código bajo una licencia copyleft. Sin necesitamos un poco de tiempo para hacerlo, es muy nueva y hay que revisar varios aspectos importantes. No podemos publicar el código hasta que no estamos 100% seguros de que no hay ninguna persona ni nada en riesgo», explica en una respuesta a un mensaje.

«La aplicación del Tsunami Democrático es una plataforma de coordinación de acciones pacíficas de desobediencia civil». Así se presentan en su portal oficial y que cuenta con más de 15.000 activaciones, según anuncian en su perfil de Twitter. Una cifra que puede ser mayor en cuanto a número de descargas, aún desconocido.

Por el momento, solo está disponible para el universo Android, aunque «esperan pronto tener lista la versión iOS». Sin embargo, su circulación está fuera de los canales oficiales de Android y Apple, ya que no está disponible en las tiendas virtuales de los gigantes tecnológicos. Un punto que permite que la app no sea vetada.

Para conseguir la aplicación es necesario descargar un archivo APK. Una vez instalado, salta el proceso de verificación. «La aplicación no tiene registro y no tienes que revelar ningún dato. Es de acceso anónimo y privado», explican los responsables de Tsumani Democràtic en su web.

Código QR para acceder

La seguridad es el pilar fundamental donde se asienta la app, «un espacio donde puedes compartir tu compromiso en forma de tiempo y recursos. El Tsunami está hecho de gotas». En este primer paso, Tsunami Democràtic ofrece tres opciones: leer un código QR, pedir un código y más información.

El sistema por gotas tiene una razón de ser: la seguridad. Además tiene en los códigos QR su baza principal. Para acceder es necesario uno de ellos y solo puede ser entregado por alguien de «nuestro círculo», aseguran los responsables.

Esta restricción de acceso aumenta al solo tener 10 invitaciones disponibles. En Twitter, Jaime Gómez Obregón desgranó el APK de la aplicación. Para evitar filtraciones el entramado desarrollado por Tsunami Democràtic no permite el envío del código QR a través de Whatsapp o por correo electrónico, tiene que ser cara a cara.

Encriptación total

En el análisis profundo de Gómez Obregón se observa que la app está desarrollada en Flutter y construida sobre la plataforma Retroshare, esta permite establecer conexiones totalmente encintadas y descentralizadas.

Esta aplicación conecta a sus usuarios como nodos para vigilar una actividad fraudulenta o contraria al movimiento. Así, los responsables pueden detectar patrones extraños y eliminar el nodo. Además para mejorar la seguridad, cada usuario solo puede ver las convocatorias cercanas a su localización.

La app está registrada en julio de este ejercicio en CloudFlare.com, pero se desconoce dónde está inscrita la app. Tampoco hay información sobre los derechos de sus usuarios y dónde se almacenan los datos que toma la aplicación.

El sistema de Tsunami Democràtic accede a la cámara de fotos para registrar los códigos QR, al almacenamiento y a la ubicación para ofrecer la información de las convocatorias cercanas al usuario.

Sin embargo, se desconoce el porqué del acceso al micrófono. «Sin acceso al código de la aplicación es imposible de averiguar», señalan varios expertos a este periódico. También se desconoce dónde se almacena toda la información recopilada.