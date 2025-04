El Teléfono del Lector

La Rioja Miércoles, 23 de abril 2025, 11:33 Comenta Compartir

La persiana del INEM en Calvo Sotelo

La primera llamada deja una queja de un vecino de la calle Calvo Sotelo de Logroño para comentar que«una de las persianas de la oficina de empleo, que es automática, no deja de hacer ruido todo el rato, concretamente cada cinco minutos». «Y así hemos estado varios días», recalca.

Zona verde en el centro de Logroño

Siguen las quejas, pero esta vez dirigidas a la zona verde del centro de la capital riojana, donde un vecino, que cuenta con la tarjeta de residente, confiesa que «parece una ventaja, pero no sirve para nada». «La realidad es que es muy complicado aparcar, y más aún por el centro, a pesar de llevarla», agrega.

Suciedad en los baños públicos del Espolón

El siguiente lector muestra su descontento con el «mal uso y limpieza» de los baños que se encuentran en esa zona céntrica de Logroño. «Al ser unos baños a los que tienen acceso todos los ciudadanos, entiendo que no puedan estar impecables, pero igualmente deberían limpiarlos con regularidad, porque me los he llegado a encontrar llenos de suciedad, mal olor y hasta mosquitos. Es un foco de infección». Siguiendo con reclamaciones sobre el mismo entorno, otra vecina comenta molesta unos actos de vandalismo vistos en las luminarias de la plaza.«Han roto la farola y han puesto encima una botella. No le encuentro el sentido. Es una vergüenza».

Demora en las citas para los «papeleos»

Otra llamada donde una ciudadana muestra su desagrado con la atención recibida en la Administración pública:«Tardan mucho en darte cita, y lo que antes se solucionaba en una sola mañana, ahora se demora en mínimo unos diez días por lo menos. Deberían buscar una solución para poder ofrecer un servicio mejor».

El himno y el 'skyline' de Logroño

Sigue el descontento con las placas en el pavimento de la calle Portales, donde se encuentra el himno de Logroño, que «tiene varios errores gramaticales» y el 'skyline' de la capital, donde «faltan las dos torres de La Redonda. Una seña simbólica y muy importante para La Rioja y los riojanos».

Retención en el Hospital San Pedro

La penúltima llamada del día hace referencia a la situación de ambulancias paradas en el Hospital San Pedro: «Al estar así no pueden atender más avisos de urgencias. Además, también hay espera en la asignación de camas en los boxes para los pacientes que se encuentran allí, porque no hay disponibles», relata el comunicante. Otro lector se queja de las «malas condiciones» en las que se encuentran algunas de las camas de este mismo hospital:«Deberían renovarlas.Es algo básico para los pacientes».

Profesionalidad en la Clínica Baviera

Una vecina de Logroño muestra su agradecimiento por la «profesionalidad y buena atención por parte de todo el personal de la clínica Baviera de Logroño». Un mensaje en el que subraya, sobre todo, el «buen trato» del doctor que la operó hace dos días.

... y La Guindilla Queja por las nuevas estaciones de bicicletas virtuales

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta las nuevas estaciones de bicicletas virtuales (que permiten su devolución sin anclaje) del Espolón. «Ocupar este espacio de esta forma es para sentir vergüenza, sobre todo por el impacto visual que ocasiona», asegura este lector que solicita a quien corresponda que «recapacite y lo ponga en un lugar con acceso vial».

