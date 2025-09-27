«Repetimos este año porque en Estados Unidos no hay nada parecido a esto»

Iñaki García Logroño Sábado, 27 de septiembre 2025

No es la primera vez que el cronista se encuentra con una historia similar. Con personas, de otros países, que llegaron a San Mateo sin querer y acabaron hallando en estas fiestas algo que les enganchó. Tanto como para repetir, tal y como han hecho Ian Mackenzie y Nina Gonn, una pareja procedente de Seattle (ciudad del estado de Washington) que ha vivido en este 2025 su segunda experiencia en las celebraciones.

Junto a ellos está David, un compatriota que lleva ya años afincado en Logroño y con el que han coincidido en la fila de una degustación. «Les he mostrado algunos sitios para ver en Logroño, pero ellos ya conocen un poco la ciudad», expone justo antes de contar algo que ellos mismos le habían transmitido minutos antes. «Me han dicho que la primera vez llegaron a San Mateo por accidente, pero que en esta ocasión han venido aquí a propósito», relata mientras sus acompañantes asienten a modo de confirmación.

¿Por qué repiten? Ian y Nina dan una respuesta concisa. «Porque en Estados Unidos no hay nada ni parecido a esto», sintetiza él. «No conocemos a nadie, pero volvemos porque la primera vez nos pareció algo muy divertido y este año está siendo igual», remata.

Tras esa reflexión inicial, los de Seattle entran en algún detalle más. ¿Les gusta la comida? Por supuesto. «Es deliciosa», se apresura a afirmar Nina. ¿Beben vino? Claro que sí. «Y nos llama la atención que se pueda hacer en una plaza; en Estados Unidos solo puedes beber en un bar o en casa», cuentan. ¿Y el ambiente, es de su agrado? No titubean a la hora de responder: «Es fantástico porque todo el mundo es muy agradable, aunque seas de otro país».

Con esas respuestas no es de extrañar que en este 2025 hayan decidió guardar cuatro días para regresar a Logroño y revivir unos festejos que, según ellos, destacan por su seguridad. Es algo en lo que inciden numerosos extranjeros que disfrutan de los sanmateos. «Son unas fiestas muy seguras», recalcan mientras dan buena cuenta de unas chuletillas. «Amamos la comida de aquí», reiteran estos estadounidenses que se convierten en otro de esos ejemplos, y por esta sección han pasado unos cuantos a lo largo de los días, de personas que llegan a Logroño y a San Mateo de una manera casual y, tras conocerlos en profundidad, los sitúan entre sus lugares favoritos del mundo.

