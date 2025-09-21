«Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»

Iñaki García Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:19 Comenta Compartir

La Oficina de Turismo de Logroño es un continuo ir y venir de personas durante las horas previas al inicio de las fiestas mateas. Muchos son peregrinos que apenas van a poder disfrutar de las celebraciones, pero también hay visitantes que se van a empapar del ambiente de estas fechas. Armando y Philippe son dos de ellos. Han cogido un programa de fiestas, pero tampoco necesitan mirarlo demasiado puesto que son asiduos a San Mateo. «Nos gustan mucho y venimos porque él (Philippe) tiene una casa en Albelda», argumenta Armando.

Ambos son cuñados. Están casados con dos hermanas españolas y año tras año visitan La Rioja para «pasar un día o dos» entre sus gentes. En esta ocasión su viaje termina hoy, pero antes no han dejado pasar visitas obligadas como el lanzamiento del cohete o los paseos por las calles más famosas de la ciudad. «Damos una vuelta, comemos... También bebemos vino, que nos gusta mucho», exponen ambos al explicar cuál es su rutina diaria durante estas celebraciones de las que destacan su carácter popular. «Hay mucha gente, pero al mismo tiempo son familiares y también hay bastante tranquilidad», cuentan.

Precisamente, en esa calma reside la diferencia principal con las celebraciones que se llevan a cabo en su tierra de origen. «Nosotros, en Bayona, tenemos unas fiestas muy parecidas a las de Pamplona», relata Armando. «El problema es que ahora en Francia hay demasiada bebida, demasiadas peleas; son más seguras las fiestas aquí que en nuestro país», apostilla el galo.

Experiencia tienen en estos festejos. No en vano, llevan alrededor de dos décadas acudiendo a San Mateo, sin faltar prácticamente ningún año. A ellos les encantan, a sus familiares también e incluso han extendido esa pasión a otros muchos ciudadanos franceses. «Hemos traído a bastantes amigos y han acabado encantados», aseguran los cuñados.

Por todos esos motivos, no dudan en dar su respuesta al ser cuestionados por si recomendarían San Mateo a sus compatriotas. «Claro que sí, son unas fiestas que están muy bien», inciden antes de adentrarse en el centro de la ciudad para disfrutar de todo aquello que les atrae de las celebraciones. San Mateo ya forma parte de sus vidas y ellos, a pesar de venir desde otro país, ya se sienten un poco riojanos. Solo les falta arrancarse con una jota.

