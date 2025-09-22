«Nos encanta que haya fiesta también durante el día, no solo por la noche»

Iñaki García Logroño Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:25

En la fila de una de las múltiples degustaciones que acoge el centro de Logroño todas las mañanas, un grupo de jóvenes espera su turno para probar unos pinchos morunos mientras mantiene una divertida charla en inglés. Junto a ellos está Ana, una logroñesa que actúa como su anfitriona. «Estudiamos todos juntos Ingeniería en Dublín, les dije que vinieran a San Mateo y aquí están», expone la joven riojana.

Le acompañan Manny, Gavin, Seán y varios amigos más que ya se han empapado de todo lo que tiene que ver con San Mateo. Han probado el zurracapote y el calimocho, han disfrutado de numerosas degustaciones y también han catado vinos de la zona. «Y, ¿os ha gustado todo?», les cuestiona el periodista. «Yes», responden al unísono, mientras una sonrisa sincera ilumina sus rostros.

Además de esos ingredientes de las celebraciones, su anfitriona añade alguno más que también les ha llamado la atención. «Les ha encantado el chorizo», señala la riojana. «Y también las charangas, la música en la calle», apostilla Ana, justo antes de que uno de sus amigos añada algo más a esa larga lista.«Los edificios de la ciudad», resalta.

Los irlandeses se estrenaron ya el sábado en estas lides mateas con el lanzamiento del cohete. «Nos gustó mucho», señalan al tiempo que admiten haber dormido «poco» por la noche. Aun así, se despertaron pronto, y con buenas caras, para seguir aprovechando cada segundo de las fiestas. En su plan para los días sucesivos (se quedan en Logroño hasta el martes) cuentan, no en vano, con numerosas paradas, entre otras las vaquillas.

Porque su objetivo es vivir de la manera más intensa posible los festejos. Desde las primeras horas del día hasta las últimas. «Nos encanta que también haya fiesta durante el día porque en Irlanda todos los actos son por la noche, pero aquí podemos disfrutar más», se congratula uno de los irlandeses justo en el momento en el que el olor de los pinchos morunos empieza a invadir con fuerza el lugar donde estos jóvenes se mantienen a la espera de su turno para hincarle el diente a sus raciones.

Comer en la calle es otra de los aspectos más reseñables de las celebraciones para este grupo de irlandeses que no titubea a la hora de asegurar que las fiestas de aquí son «más divertidas» que en su país. Quién sabe, quizás la de este año se convierta la primera de otras muchas visitas a San Mateo.

