«Estas fiestas son muy locas; no nos aburrimos en ningún momento»

Jimmy y Shirley viven en Petawawa, un pueblo de la provincia canadiense de Ontario, pero llevan ya varias semanas residiendo en Logroño. «Vinimos a finales de agosto para aprender español y nos quedamos aquí hasta el 29 de septiembre», apostilla él justo antes de congratularse de que ese periodo de tiempo haya coincidido con San Mateo. «Era algo que no sabíamos que existía y estamos muy felices de poder vivirlo», relata.

La pareja llegó a Logroño casi por casualidad. «Vi un vídeo de dos chicas de Estados Unidos que vivían aquí y, como nosotros queríamos venir a España para aprender el idioma, pensamos que esta ciudad podría ser la adecuada», argumenta Shirley. «Pero en ningún momento pensábamos que nos íbamos a encontrar con una ciudad tan bonita ni que la gente fuera tan amable y acogedora con nosotros», se congratula la canadiense.

Las clases de español están dando sus frutos, ya que tanto Jimmy como Shirley se comunican perfectamente en este idioma, aunque en ocasiones intercalan algunas palabras en inglés para expresarse mejor. En el momento de la entrevista están de pinchos con Brian y Nicole, dos de sus amigos, y todos ellos coinciden en afirmar que San Mateo les gusta mucho. «Son unas fiestas muy locas; nos resulta sorprendente poder estar tanto tiempo en un mismo sitio sin aburrirnos en ningún momento», recalca Jimmy.

Entre los actos a los que han asistido se incluye el lanzamiento del cohete. «No vi nada, pero estuve en el Ayuntamiento», bromea Shirley para destacar después «el orgullo» que sienten los logroñeses tanto por su tierra como por sus fiestas, algo que queda patente cuando cantan el himno de la ciudad. «Lo hemos estudiado en la escuela», apunta Jimmy. «El día del cohete llevé un papel con la letra para intentar cantarlo», apostilla Shirley.

Otro de los momentos que llamaron la atención a estos canadienses fue cuando se encontraron con los gigantes por la calles. «Son impresionantes», resume Shirley poco después de explicar que suelen salir de casa con algún plan, pero que normalmente acaban haciendo otras cosas diferentes. «Hacer planes es muy difícil porque vas con una idea, pero hay tanto para hacer que la vas cambiando», argumenta la de Petawawa antes de su acompañante acuñe una frase de un amigo para resumir San Mateo del mejor modo posible: «Es como juntar en un mismo sitio las fiestas de Canadá, las de Irlanda y la Navidad».

