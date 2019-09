Urdiales: «Logroño es la plaza fundamental de mi carrera, la tabla a la que me agarré» Salida a hombros de Diego Urdiales en la tarde de su debut en San Mateo, 26 de septiembre de 1999. / Juan Marín Comienza esta tarde la Feria de San Mateo con toros de Garcigrande para el riojano, Cayetano y Ginés Marín PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Sábado, 21 septiembre 2019, 15:21

Diego Urdiales abre este sábado el cartel del inicio de la Feria Matea (18 horas). Toros de Garcigrande y Domingo Hernández para el diestro de Arnedo, que comparte terna con Cayetano (uno de los triunfadores de la temporada) y el prometedor extremeño Ginés Marín, ganador del Zapato de Oro y triunfador hace tres años de San Isidro. Diego Urdiales hará su paseíllo numero treinta en nuestra ciudad desde que debutó en Logroño el 26 de septiembre de 1999 en la vieja Manzanera: «Lo recuerdo con mucha emoción. Era mi tercera corrida de toros (contando la alternativa) y salí triunfador de la feria». Y es que tal y como ha publicado el periodista Alfonso Santiago en el semanario '6 Toros 6', la estadística de Diego Urdiales es soberbia: «Se sustenta en 29 corridas, 26 orejas, un rabo, un indulto, nueve puertas grandes y otras nueve faenas de dos orejas».

-¿Le sucede algo especial cuando torea en Logroño?

-Es la plaza fundamental de mi carrera. Mi escaparate y cuando me quedé fuera de las ferias, la tabla a la que me agarré. Desde que tomé la alternativa he toreado todos los años menos uno, he logrado cuajar varias de las mejores faenas de mi vida, he sentido el calor de la afición y también su exigencia. Y eso me llena de orgullo. Logroño es una plaza con carácter, que lidia un toro de primer nivel y que me ha dado opciones a desarrollarme como artista desde mis inicios.

-¿Cree que su carrera hubiera sido diferente si San Mateo fuera a principios de temporada?

-Sin duda. El hándicap que tiene Logroño para los toreros es que es en septiembre. Un triunfo en las ferias del inicio de año sirve para coger puestos en la temporada en muchas plazas. En mi caso, los dos primeros años en los que resulté triunfador de San Mateo sólo me sirvió para volver al año siguiente a Logroño. Pero no me planteo esas cosas porque la realidad es así.

-¿Se acuerda de la vieja plaza?

-Claro, la tengo en mi memoria porque era muy bella y muy especial, con una personalidad única, con ese ruedo oscuro tan del norte, con aquellos tonos rojizos y ferruginosos. Yo toreé dos ferias y además en la última corrida antes de su final. Me trae recuerdos muy gratos, aunque la parte fundamental de mi carrera la he vivido en el nuevo coso.

-¿Le gusta?

-Es muy distinto. Lo mejor para los toreros es la ausencia de viento y para el público la comodidad y saber que la celebración del festejo está asegurada. Es una plaza enorme e imponente.

-En sus tardes de Logroño ha logrado grandes faenas con ganaderías y encastes muy diferentes. ¿Se ha perdido conocer las distintas formas de embestir?

-Es una de las maravillas del toreo. El hecho de saber responder a lo que exige cada encaste. Si las embestidas son siempre iguales al final acabas toreando más o menos parecido. Es fascinante la diferencia que puede haber entre cómo embiste un toro de Núñez a cómo lo hace uno de Atanasio, de Victorino o uno de Núñez del Cuvillo.

-¿Es más fácil de torear lo que viene de Juan Pedro Domecq?

-No, en todas los encastes se dan toros más fáciles que otros, pero primero hay que tener en cuenta que no todo lo de Domecq es igual, ni mucho menos. Ahí está lo de El Pilar, lo de Jandilla o lo de Fuente Ymbro. Cada ganadería tiene sus registros, sus cosas diferentes.

-¿Cómo se entrena para ser capaz de dar la respuesta, la distancia, los toques precisos a cada todo?

-Llevo haciéndolo cada día desde hace muchos años. Primero es la observación, la búsqueda de los resortes en cada ganadería, la experiencia, todo influye.

-¿Qué faena recuerda como la más importante en Logroño?

Es muy complicado para un torero poner una sola por encima de todas. Cuando llegué en mi primer año fue maravilloso ser el máximo triunfador de la feria ante una corrida muy seria de Manolo González. Y aquel año en los carteles estaban César Rincón, José Tomás, Juan Mora, El Juli... La tarde de 'Molinito' fue increíble y supuso mi salto a Madrid. El año anterior sólo había toreado en un festival en Alfaro y aquella temporada era mi tercera corrida. Pero recuerdo una faena a un Victorino en la que perdí la puerta grande por la espada y otra a un toro de Torrestrella en 2009. Había cortado dos orejas al primero y con ese toreé como llevaba mucho tiempo buscando. Lo pinché, pero fue una de esas faenas inolvidables de mi vida. La verdad es que ha habido tardes muy grandes, como en 2015, con otras dos salidas a hombros, con toros de Jandilla y el mano a mano con Sebastián Castella y astados de Fuente Ymbro.

-¿Cree que está viendo la mejor etapa de su vida como torero?

-No me gusta decir esas cosas porque han de ser los aficionados y la prensa especializada la que tiene que hablar. He tenido el privilegio de vivir momentos maravillosos a lo largo de mi carrera. Y también duros, que han sido fundamentales para mi forja. Ahora soy feliz toreando pero antes también lo era.

-¿Y torea mejor que nunca?

-Lo intento. Ésa es mi responsabilidad como artista. Yo veo los vídeos de José Tomás o de Morante y los comparo con los de ahora y la evolución es increíble. El artista tiene que vivir en la inquietud permanente de la búsqueda. No puedes repetir siempre lo mismo; todo lo contrario, tienes que afinar mil matices, esos detalles que son fundamentales para crecer.

-En Salamanca le brindó el toro a Santiago Martín 'El Viti'. ¿Qué es lo que admira de toreros como él o como Curro Romero?

-Su inmensa torería. Su personalidad. Cuando hablo con ellos me doy cuenta de que compartimos los mismos códigos y el amor por el toreo. Luego, en la plaza eran auténticos genios.

Urdiales en Logroño Corridas lidiadas 29 Orejas 26 Rabos 1 Indultos 1 Puertas grandes 9 Además Nueves faenas de dos orejas malogradas por la espada 26 de septiembre de 1999 En un cartel con Pepín Liria y Manuel Caballero, ante toros de Manolo González. Cortó dos orejas, salió a hombros y se proclamó triunfador del abono. En 2000 Se anunció con astados de Valdefresno y volvió a salir por la puerta grande. Aquel triunfo le valió sustituir a José Tomás en la última corrida de La Manzanera. 21 de septiembre de 2001 Con El Juli y Ponce. Cortó la primera oreja del coso de La Ribera. En 2002 Debutó con los toros de Victorino Martín. En 2007 Eran los años más duros y la empresa Chopera lo dejó fuera del abono de Logroño. Más puertas grandes En 2009 con toros de Torrestrella; en 2012 con Victorino y Alcurrucén; en 2014 con El Torero; 2015, con Jandilla y Fuente Ymbro. (Este trabajo recopilatorio lo ha publicado Alfonso Santiago en '6Toros6').m

-¿En qué momento ve la fiesta?

-Es complicado por muchas circunstancias externas e internas. La clave tiene que residir en nuestro interior y eso pasa por no olvidar a los novilleros. La promoción es fundamental. En cuanto al exterior, creo que está haciendo un buen trabajo la Fundación de Toro de Lidia y tenemos que seguir apoyándola entre todos los profesionales.

-¿Qué faena es la que más le ha llenado esta temporada?

-Ha habido varias, la de Salamanca o la de Bilbao, y no sólo la del toro de Zalduendo, también la del Jandilla tan duro que me tocó. Me hizo dar un paso más allá muy importante. Pero he tenido muy buenas sensaciones a lo largo de todo el año desee que comencé en Valencia. La tarde de la feria de Sevilla también fue preciosa.

-Le han embestido poco los toros. ¿Le da vueltas a lo de la suerte?

-No mucho, prefiero concentrarme en torear.