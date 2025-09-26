«No sabíamos que había fiestas y ha sido una sorpresa muy agradable»

Los cuatro británicos, con su pincho de choricillo y panceta y sus botellas de vino.

Una canción invade el centro de Logroño. 'La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, Danza Kuduro' resuena desde Sagasta hasta casi Muro del Carmen. Algunos la cantan, otros pasan de ella y unos pocos se mueven al compás de la letra. Dentro de ese último grupo destacan sobre el resto cuatro ingleses que se encuentran de visita en Logroño y que desconocían que durante estas fechas la ciudad celebraba sus fiestas de San Mateo. «No lo sabíamos, pero ha sido una sorpresa muy agradable», asegura Sandra, que actúa como portavoz.

El grupo está formado por dos parejas. Unos proceden de Cambridge y otros de Sheffield, pero todos residen en Francia. De ellos, Sandra y su marido ya tienen experiencia en La Rioja. Es su segunda vez en la región. «Vinimos la primera vez porque a mi pareja le encanta el vino y, más en concreto, el Rioja y este año decidimos repetir», comenta la animada ciudadana inglesa para después enumerar algunas de las cosas que más le atraen de esta tierra. «Todo el mundo es muy amigable y, además, la comida y el vino están muy buenos; también se pueden hacer buenas compras», opina.

Sandra asegura que disfruta con la gastronomía riojana, aunque todavía no tenga demasiado claro cuáles son algunos de los elementos principales de un menú de la tierra. De hecho, tanto ella como sus acompañantes tiene por objetivo comerse un pincho de choricillo y panceta en la plaza del Mercado en el momento de la entrevista. Cuestionada por si conocía esos manjares, responde con dudas. «No mucho, creo que es una salchicha, un trozo de carne de cerdo y un trozo de pan», afirma. «Además de una botella de vino», remata.

Unas incógnitas convertidas en satisfacción al probar el pincho que ofrecía una de las peñas. «Está muy bueno», sentencia mientras lo degusta junto a sus amigos. Comer, no en vano, se convierte en uno de los puntales de sus planes durante los apenas dos días que estarán en la ciudad. Eso y visitar una bodega para comprar vino y llevárselo a su lugar de origen.

Esos serán los ingredientes principales del segundo aterrizaje en La Rioja de estos británicos. ¿Habrá un tercero? A juzgar por la experiencia que les están ofreciendo estos sanmateos la respuesta es clara. Volverán y, si pueden hacer coincidir su visita con las fiestas, mucho mejor.

