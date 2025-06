Nafte promueve un parque solar fotovoltaico de casi 10 hectáreas en el sector de Valdegastea

Javier Campos Logroño Jueves, 26 de junio 2025, 19:49 Comenta Compartir

La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha otorgado «autorización administrativa previa» al parque fotovoltaico de 9,56 hectáreas que promueve Nafte en terrenos del sector de Valdegastea de Logroño.

«El parque solar consta de un campo de 9.420 módulos fotovoltaicos de 665 Wp de potencia máxima cada uno, con una potencia pico total de generación de 6,264 MWp, 5 MW de potencia limitada en inversores y 5MW de capacidad de acceso concedida», puede leerse entre las características técnicas de la instalación según publica este mismo jueves el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

La compañía general, que cuenta con estaciones de servicio en polígonos de la capital de La Rioja, solicitó en mayo de 2023 el correspondiente permiso para el proyecto de la citada planta solar. Tal petición ya fue sometida a información pública en noviembre de ese mismo año, en plena moratoria regional para no autorizar nuevas instalaciones de producción o transporte de energía hasta no contar con una futura Ley de Protección del Paisaje –que, caprichos del destino, se aprobará hoy en el Parlamento–, lo que de momento ha dejado en el cajón no pocos proyectos similares en el conjunto de la comunidad autónoma.

La autorización administrativa previa, en cualquier caso, un paso más en su larga tramitación, queda condicionada, junto a la autorización administrativa de construcción, «a la preceptiva autorización previa de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja», lo que en la práctica la condena al mismo cajón.

Recordar que también en 2023 Diario LA RIOJA se hacía eco del proyecto de AMDA Energía, compañía especializada en el desarrollo integral de proyectos de renovables a gran escala, de dos parques solares de 13 hectáreas cerca de La Grajera que tampoco ha pasado del papel.