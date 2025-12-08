Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco

El auge del mercado de la vivienda y la escasez de oferta, sumado a unos precios que parecen no alcanzar techo, confluyen en el ... hecho de que muchas promotoras en Logroño aceleren su ritmo a la hora de solicitar (y obtener) licencias municipales que den luz verde al inicio de los proyectos planteados.

En los últimos meses Logroño ha visto cómo se activaban varias parcelas que estaban libres y que se disponen a albergar edificios de viviendas de nueva construcción. Tres promociones privadas ultiman sus trámites en la zona sur de La Cava y Fardachón, además de otras dos que abrirán pisos de protección oficial en la misma área. E igual sucede en la parte norte de la capital, en El Campillo, con al menos dos edificios planteados entre las calles Hermanos Urdiales y el paseo Francisco Sáez Porres; en Portillejo y Valdegastea, con otras dos propuestas; o Cascajos, con al menos cuatro edificaciones en diverso grado de ejecución.

Aunque conforman un considerable número de viviendas que se sumarán al parque habitacional que estará disponible muy pronto, al menos otras dos promociones en dos extremos opuestos de la ciudad abren próximamente su comercialización. La primera se sitúa entre la calle Calahorra y avenida de Aragón de Varea, en la unidad de ejecución 14.1. 'Carrocerías Ugarte', en dos parcelas (1 y 2) donde la constructora Samaniego ya ha obtenido la licencia para plantear la construcción de dos edificios que, en cinco plantas de altura (cuatro más ático) cada uno, para ubicar sesenta viviendas, más otras dos de sótano para 84 garajes grandes, 14 pequeñas y 72 trasteros.

Esa será la primera fase porque el complejo de viviendas comprende otras dos parcelas gemelas (la 3 y la 4) para construir otros dos edificios con las mismas características que los primeros. Bajo el nombre de Nova Vareia, se prevé que en los próximos meses comience la comercialización de la promoción que prevé locales comerciales en los bajos. Junto a las 120 viviendas de tipologías que oscilan entre estudios de una habitación y pisos de cuatro dormitorios, el proyecto incorpora zona verde con piscina. Asimismo, Samaniego tiene el compromiso de urbanizar el entorno ampliando las dotaciones verdes y la mejora de accesos y viarios, además de una nueva rotonda que dé servicio a Varea.

La unidad de ejecución 'Carrocerías Ugarte' se completa con una quinta parcela, propiedad del Ayuntamiento de Logroño, cuyo destino previsible es el de vivienda protegida.

Al otro extremo de la ciudad, en la zona oeste, el barrio de El Arco también espera nuevas construcciones. Acaba de obtener el beneplácito municipal la sociedad cooperativa 'Turina Albéniz', que edificará una promoción de seis alturas más sótano para 22 plazas de garaje y otros tantos 22 trasteros. En el cruce de la calle Joaquín Turina con Isaac Albéniz, se ubicarán un total de 22 viviendas que también dispondrán de parte privada con piscina y zona verde y que tiene anunciada la entrega para el verano de 2027.