Logroño antiguo (XIX): De La Manzanera a La Ribera

Ya la semana pasada Olegario Gurrea se adentró con sus fotografías en el Logroño más taurino. Hoy seguimos realizando un recorrido en imágenes por este mundo y, más en concreto, desde la inauguración del antiguo coso de La Manzanera hasta la actualidad. De los toreros de la primera mitad del siglo XX a Diego Urdiales. Un viaje de verónicas, pases de pecho, pasodobles y 'olés' continuos.

Increíble ambiente en la plaza en la inauguración

La anterior entrega de este recorrido acabó con la primera corrida en La Manzanera. Hoy empezamos recordando el ambiente en aquella jornada. El día 21 antes de la corrida, el ambiente ante la plaza era enorme. En la fotografía se aprecia el estilo y los ropajes de la gente de aquella época.

Panóramica de una faena

D. Víctor Lorza hizo de cada toro de aquella corrida una fotografía panóramica que abarcaba casi los 360º y nunca hemos podido averiguar con qué máquina lo pudo hacer, puesto que ni los grandes angulares ni mucho menos los ojos de pez existían en aquella época. Suponemos que era una máquina que, con el objetivo abierto, iba girando los casi 360º, aunque dentro de todas las máquinas que quedaron en su casa no apareció nada semejante.

Cartel de San Mateo de 1924

Y como caso más curioso este cartel de 1924 de una corrida a beneficio de la Asociación Benéfica de Auxilios Mutuos de Toreros. En principio, esto hace pensar en la importancia que tenía nuestra plaza para que este tipo de corridas eligieran Logroño para su celebración. Luego, el estilo es completamente distinto. No utiliza la clásica pintura taurina sino que pone las fotografías de los toreros participantes. Y lo que resulta más curioso: en todas las corridas de entonces era obligatoria la existencia de un toro sobrero, pro su alguno se malograba o era retirado al corral. Pero lo mejor es lo que especifica al respecto el programa. Dice textualmente: «Caso de no utilizarse el sobrero, adquirido por la Asociación de Toreros, será rejoneado por el célebre caballero en plaza, con gran cartel en Madrid, D. Basilio Barajas, y en caso de no ser muerto a rejón será estoqueado por el valiente novillero José Iglesias, acompañado de su cuadrilla de banderilleros. Y si este espada fuese herido o lastimado, el toro será retirado al corral. ¡Nunca en mi vida he visto una nota semejante en una corrida de toros!

La corrida del siglo, el 23-9-1942

Esta puede haber sido la corrida del siglo y no en Logroño, sino en toda España. Se celebró el 23 de septiembre de 1942 y participaron Manolete, Mauel Álvarez 'El Andaluz' y Morenito de Talavera, con seis toros de Atanasio Fernández y dos de Manolo González. En ella se cortaron 14 orejas, seis rabos y seis patas, trofeo que en aquella época se entregaba en las grandísimas faenas. Al día siguiente en el periódico 'Nueva Rioja' el crítico taurino Miguelillo decía al comenzar la reseña: «Y quién dijo que las corridas de ocho toros eran un aburrimiento». Aquello fue la apoteosis. Todos los toreros en hombros. Pepe Luis, en su primer toro, fue el único que no cortó nada, pero en vista d elo que había pasado con sus compañeros, la faena a su segundo fue quizás la mejor de toda la tarde. Puede preciarme de que estuve en aquella corrida, pero lógicamente con seis añitos. No me acuerdo de nada.

Insólita foto. Manolete y Arruza muy sonrientes

Insólita fotografía. Decían que eran rivales y Manolete y Arruza fueron dos amigos íntimos. En esta foto lo insólito es ver a Manolete con una sonrisa de oreja a oreja.

Alternativa del arnedano Antonio León

Alternativa del torero arnedano Antonio León el 23 de septiembre de 1962, en la plza de Logroño. Su padrino de alternativa fue Curro Romero y su padrino Paco Camino. Torearon seis toros de Concha y Sierra y por delante rejoneó un toro de Elizondo Fermín Bohórquez.

Andrés Vázquez, a hombros

Andrés Vázquez sacado a hombros en 1970, por lo que hoy es avenida de la Paz, cuando pasaban por el cuartel de artillería. Los llevaban en hombros hasta el hotel.

Gran pose taurina de Manolo Vazquez en 1983

Y para que haya una pequeña muestra personal, esta fotografía mía de Manolo Vázquez en una pose torerísima en el año 1983.

Alberola, novillero

El recordado fotógrafo logroñés Gabriel Alberola, en sus pinitos como novillero en el año 1944.

Herráiz y García Barrera

Y en esta otra, el conocidísimo pintor taurino Pepe Herráiz, que también hizo intentos taurinos, con el conocido aficionado e industrial logroñés García Barrera de talleres 'Gaba'.

Pacotín y otros en la plaza de Logroño

Pacotín (que llenó la plaza de Logroño en varias ocasiones), Tolosanito, Pedro Goitia y Pepe Rioja, en el patio de cuadrillas, acompañados pro 'El billetes' y Valentín Ruiz.

Matorro, Illera, Manchitas y Pepe Rioja, con el médico

Matorro, Pepe Illera, Manchitas y Pepe Rioja con el doctor Martínez Iñíguez, médico de la plaza de toros de Logroño.

Ciriaco y Pepe Rioja en la plaza de Torremolinos

El malogrado Ciriaco Díaz Dueñas 'Ciriaco', que tuvo un percance gravísimo en Pamplona actuando de recortador en los encierros, junto a Pepe Rioja en la plaza de Fuengirola.

La era de Urdiales

Diego Urdiales, único torero riojano de alternativa en activo, nació en Arnedo el 31 de mayo de 1975. En 1998, ganó el Zapato de Oro, el premio más importante para los novilleros. Ese mismo año, el 16 de agosto, tomó la alternativa en Dax (Francia) de manos de Paco Ojeda y Manuel Díaz 'El Cordobés' de testigo. Dos de las fotos que vemos están realizadas en la corrida Goyesca de Madrid en el 2017. Siento desconocer el autor, pero creo que son preciosas.

Plaza de toros de La Ribera

La plaza de toros de La Ribera ha venido a sustituir a la de La Manzanera, inaugurándose el 21 de septiembre del 2001. Es una plaza cubierta, con 11.046 asientos y realmente cómoda, pero exteriormente se parece más a un ovni que a una plaza de toros.

El cartel del día de la inauguración

El día de la inauguración, el cartel estuvo compuesto por Enrique Ponce, El Juli y Diego Urdiales, con toros (malísimos) de José Luis Marca.

Botellero, el primer toro que pisó la arena de La Ribera

El primer toro que pisó su arena (aquel día, más bien barrizal) fue este llamado 'Botellero'.