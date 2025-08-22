El Ayuntamiento abre una licitación para vender 9 inmuebles en el Casco Antiguo de Logroño Las propiedades se ubican en las calles Portales, Albornoz, Marqués de San Nicolás, Carnicerías, Rodríguez Paterna y Avenida de Viana y tienen un precio de salida de entre 3.213 y 130.054 euros

La Rioja Viernes, 22 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento mantiene abierta una licitación para vender 9 inmuebles municipales situados en el centro histórico por 375.884 euros, con precios de salida que oscilan entre los 3.213 euros el más bajo y los 130.054 el más elevado.

Las propiedades que se ponen a disposición de la ciudadanía, y que se enajenarán en pública concurrencia, se ubican en las calles Portales, Albornoz, Marqués de San Nicolás, Carnicerías, Rodríguez Paterna y avenida de Viana, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Su proceso de enajenación forma parte de las diversas fórmulas recogidas en el Plan Municipal de Vivienda para la puesta a disposición de los vecinos de inmuebles disponibles a tal efecto.

Entre las cláusulas que rigen el proceso se concreta que «no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a apartamentos turísticos».

Los lotes que salen a la venta son, básicamente, los que quedaron desiertos en la licitación anterior de la 2ª fase de dicho plan, en la que ya se adjudicaron siete inmuebles. Aquel pliego permitía la enajenación de los mismos por procedimiento negociado sin publicidad.

Dado que han sido varios los ciudadanos que han mostrado interés en adquirir estas viviendas, se ha considerado más ecuánime desde un punto de vista social y económico ponerlos a disposición en un nuevo procedimiento de licitación en pública concurrencia.

Los precios son diferentes por la disparidad de los bienes en superficie, su estado de conservación y necesidad de rehabilitación. Las ofertas se podrán presentar hasta las 14.00 horas del 26 de septiembre en la sede electrónica de la web del Ayuntamiento.