Tal como era, tal como es

La famosa esquina del Guipuzcoano

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:51

2025

Imagen después - La famosa esquina del Guipuzcoano

1998

Imagen antes - La famosa esquina del Guipuzcoano
Juan Marín

Parafraseando el himno de Logroño, hoy llega a esta sección un cruce de caminos: esa esquina en la que confluyen las calles Villamediana, Belchite y la actual avenida Solidaridad.

Un lugar que, durante muchos años, fue conocido por el banco que allí daba servicio a sus clientes, el Guipuzcoano. Y más que por lo que se observaba a pie de calle, ese enclave será recordado siempre por lo que se veía al elevar la mirada al cielo: el mítico rótulo de la entidad bancaria en la cima del altísimo edificio que allí se ubica. La famosa esquina del Guipuzcoano.

