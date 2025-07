La falta de ambulancias y el ruido nocturno, entre los temas de hoy en el Teléfono del Lector

La Rioja Lunes, 7 de julio 2025, 08:23 Comenta Compartir

La sanidad es un «auténtico caos»

Comenzamos hoy la sección con la llamada de un vecino de Logroño tremendamente enojado por lo que acaba de vivir. Cuenta que cuando se encontraba en la calle Murrieta, en concreto en la plaza de las Palmeras, la señora que venía de frente con un perrito se ha caído de bruces contra el suelo, ha empezado a sangrar de la nariz, pero no ha perdido el conocimiento. Le han sacado una silla de un local de la zona, la han sentado y este lector ha llamado al 112. Al otro lado de la línea le dicen «que no pueden mandar ninguna ambulancia, que están todas retenidas en el San Pedro y que no pueden enviar ninguna hasta que no se queden libres». «Vamos a ver –se pregunta este lector– ¿no hay ninguna ambulancia para que nos atiendan?». Pero ahí no acaba todo, continúa, le dijeron que esperara, que le pasaban con una doctora. «Me pasan y empieza a preguntarme cómo se encuentra la señora, si ha perdido el conocimiento, pero me dice que no se puede desplazar porque está en una urgencia y que lo siente mucho, que los familiares hagan lo que crean que tienen que hacer». El paso siguiente fue llamar a la Policía Local. «Vienen y nos dicen que ellos no tienen la obligación de llevar a nadie en el coche al San Pedro. Total, que me he marchado porque me he puesto a discutir con los policías, que son los que menos culpa tienen, pero por no llegar a mayores me he ido». «La mujer –continúa– se ha quedado bien atendida por otras señoras, que han llamado a la familia». Todo lo ocurrido «es vergonzoso, es un auténtico caos».

Airbus y aviones de hidrógeno en Agoncillo

La siguiente llamada la hace un vecino también de Logroño que quiere hacer un llamamiento al Gobierno de La Rioja para que se ponga las pilas. Cuenta que el otro día leyó que Airbus tiene previsto sacar un avión que utiliza el hidrógeno como medio propulsor y cree que Agoncillo «es un sitio idóneo para este tipo de aviones por el tamaño y por la distancia que van a cubrir, aparte de que vamos a tener una empresa relativamente cerca, en el polígono El Sequero, que va a producir hidrógeno verde». Con lo cual, añade, «tenemos dos bazas importantes, la distancia, el tipo de aeronaves y aparte el combustible, que está pegado al aeropuerto». A su juicio, La Rioja tiene la oportunidad de colaborar con Airbus y dar algo de vida al aeródromo de Agoncillo. Este tipo de aviones «son ideales para los vuelos enlace con Madrid porque por mucho que se intente por tren es inviable», así que «Gobierno de La Rioja pónganse las pilas porque si no se van a adelantar otro tipo de aeropuertos, como el de Lleida».

«¿Qué pasa con el Jazz en Ezcaray?»

Nos trasladamos a Ezcaray desde donde una mujer llama indignada porque dice que están esperando a que empiece el concierto de jazz que estaba programado y «en el parque no hay nada de nada, es una pena, esto no es serio».

Queja por el ruido de madrugada

Cerramos la sección por hoy con la queja de un vecino de la zona centro de Logroño por el ruido que hacen los chavales todos los fines de semana cuando regresan a casa de madrugada.

... y La Guindilla «Peligroso» peralte negativo en la rotonda de La Estrella

«En la rotonda de La Estrella, viniendo del seminario para incorporarse al barrio o continuar hacia Zaragoza, se observa el peralte negativo», dice un lector que cree que «debió de influir en el vuelco y derrame de aceite industrial de un contenedor de un camión». Propone que se ponga «un aviso de peligro para evitar nuevos incidentes» que pueden causar «víctimas mortales».

