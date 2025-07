Demasiados patinetes, derroche de agua o el retraso en el reparto del De Buena Fuente, en el Teléfono del Lector

La Rioja Sábado, 5 de julio 2025, 10:58 Comenta Compartir

Calles repletas de patinetes eléctricos

La primera llamada llega de un vecino de Logroño que pregunta al Ayuntamiento y a la Policía Local: «¿Por qué razón permiten los cientos de patinetes eléctricos que circulan todos los días por las aceras de la ciudad?». Según él esto pone «en riesgo la integridad de los peatones, especialmente de niños, ancianos y de personas con movilidad reducida».

Desaprovechamiento de agua en Anguciana

Desde Anguciana reclama que se le escuche tras «un año y medio llamando a su Ayuntamiento cada semana y cada mes» por dos piedras encima de una tabla en la acera de avenida Príncipe de Asturias, 36. Debajo de esta tabla hay «una conexión a la red potable de agua de la cual sale un chorro los 365 días del año, vertiendo un precioso líquido que pagamos todos los ciudadanos y va directamente al desagüe».

Tapones para reciclar desperdiciados

La siguiente llamada llega de Arnedo desde donde lamentan que «los tapones que dejan para reciclar, los cogen los críos, juegan con ellos y los abandonan». Esto ocurre en la plaza de España de la localidad, por eso el comunicante cree que «hay que ponerlos más elevados».

Cierre de las piscinas de Lobete y La Ribera

Esta llamada, que se une a otras similares de otros días, proviene de un logroñés que reclama que «en el mes de julio solo están abiertas las piscinas del polideportivo de Las Gaunas», porque las piscinas de Lobete se encuentran cerradas tanto este mes como en agosto y las de La Ribera durante este mes. En la piscina que se encuentra abierta «hay un tremendo atasco de gente» y cree que deberían volver al modelo anterior donde cerraba un mes cada instalación y siempre había dos en funcionamiento.

El De Buena Fuente que llega con retraso

Una lectora se queja de que el periódico De Buena Fuente le llega seis días tarde y expone que además de ella «muchas personas se han referido a este tema y no se ha aportado una solución». Habla también de la suciedad, ruidos, contenedores desbordados y el badén de la calle Sequoias «que ya ha tenido varias quejas». Finaliza su llamada diciendo que «si no son capaces de solucionar cosas aparentemente sencillas como van a ir bien cosas importantes como la educación, sanidad o administración».

Zarzas en el parque Cidacos

Un calagurritano llama para «poner una denuncia de las zarzas que hay en la entrada del parque del Cidacos». Pide que se solucione cuanto antes este problema por parte del Ayuntamiento.

No a los laboratorios de origen israelí

Un lector pide a «farmacias y pacientes que dejen de consumir medicamentos de laboratorios israelíes. Uno de cada cinco medicamentos genéricos provienen de estos laboratorios y no podemos seguir dando apoyo al genocidio comprándolos». Además, afirma que «esta es una de sus principales fuentes de ingreso».

«El obispo sigue sin dar la cara»

La última llamada de hoy llega desde Logroño refiriéndose al asunto de la parroquia de Santa Teresita. «El obispo sigue sin dar la cara. Soltó la bomba cuando salió en prensa y no ha vuelto a decir nada más. No ha hablado aún con las cofradías ni con los feligreses, que siguen enviándole cartas. Es un obispo que no da la cara y tampoco explicaciones».

... y La Guindilla Baldosas levantadas, un peligro en muchas calles

La imagen corresponde a la calle Piquete, en el barrio de Cascajos de Logroño, pero bien podría corresponder a otras muchas en la que se repite el problema. El lector que la envía cuenta que sufrió un tropezón por culpa de las baldosas que están levantadas y estuvo a punto de caerse. La misma mala experiencia tuvo otra mujer en la calle Portillejo la pasada semana.

