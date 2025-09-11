«Corporatismo nocivo» e «inaccesibilidad» para ciegos, en el Teléfono del Lector de hoy La sección de este jueves recoge alguna crítica y varios mensajes de agradecimiento

«Inaccesibilidad» en Logroño para ciego

sEmpezamos la sección hoy con la queja de una lectora invidente que critica «la inaccesibilidad que hay para la gente ciega en muchos pasos de peatones». Según dice, «han quitado todos los semáforos de la calle Murrieta y otras calles y para la gente invidente es complicadísimo manejarse por las calles de la ciudad sin semáforos». Pide medidas «para volver a poner los semáforos, controlar más los patinetes y hacer la ciudad más accesible para las personas ciegas».

Gracias al San Pedro desde Alcanadre...

La siguiente llamada nos llega desde Alcanadre. Carmen Cuesta da las gracias al Hospital San Pedro por su comportamiento en Cirugía y Urgencias. «Se han portado muy bien conmigo», asegura.

.. y desde Villoslada por la atención recibida

Vamos con otro agradecimiento que procede en este caso de Villoslada de Cameros. María Ángeles explica que hace un mes que le operaron para implantarle una prótesis de rodilla y quiere dar las gracias «a todo el equipo y en especial al doctor Brusca porque me hicieron una cirugía agradable y me trataron de maravilla, lo mismo en recuperación que luego en la tercera planta en Traumatología».

Jardineras sin flores

Retornamos a Logroño para recoger el mensaje de un vecino de República Argentina que avisa de que las jardineras del primer tramo de la calle «llevan como dos meses completamente abandonadas». Asegura que «es una pena porque cuando tienen flores toda la zona está preciosa y además, ahora que viene San Mateo, les rogaría que plantaran una flores, gracias».

Agradecido con la Policía Local logroñesa

Otro vecino agradece la ayuda que ha recibido de la Policía Local de Logroño para encontrar su vehículo después de que olvidara dónde lo había aparcado. «Se han portado de diez, no, de quince», agradece rotundo este hombre, que señala que «lo mismo que ha criticado alguna vez a los agentes, ahora les felicito».

Encantada con los cocineros de Alesanco

En Alesanco han estado de celebraciones recientemente y una vecina llama para felicitar y agradecer «la labor de los cocineros que han elaborado la comida estas fiestas en la plaza». Expone que «han sido comidas de matrícula de honor y la gente está encantada».

«Corporativismo nocivo»

Así es como titula el siguiente comunicante la reflexión que deja en el Teléfono del Lector y que reproducimos a continuación para terminar hoy la sección. Según dice, en este corporativismo «se escudan los pésimos profesionales» de muchos ámbitos y esta práctica «fastidia a la sociedad, sobre todo a los buenos profesionales que dan ejemplo, y a los ciudadanos que esperamos de ellos lo mejor y nos hacen daño». Nuestro comunicante considera que «es necesario desenmascarar cuanto antes a estos malos profesionales» y rompe una lanza a favor de «los que denuncian la mala praxis de los suyos y no les amparan».

