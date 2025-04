Cambios en los recorridos de tres autobuses de Logroño por la celebración de la Carrera Campus de la UR

La Rioja Sábado, 5 de abril 2025, 10:34 Comenta Compartir

La XV Carrera Campus de la Universidad de La Rioja (UR), que se celebrará mañana en Logroño, conllevará que tres autobuses urbanos tengan que modificar sus recorridos entre las 8.00 y las 13.00 horas.

Los vehículos de las líneas 1, 4 y 5 realizarán mañana todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aunque no pertenezcan a sus recorridos habituales. Recuperarán su trayecto habitual conforme se abran al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Estas son las afecciones:

Cuatro paradas fuera de servicio Línea 1

• Hospital San Pedro – Lardero: c/ Río Lomo – av. Zaragoza – av. de la Paz – c/ San Millán – Paseo de Prior.

• Lardero – Hospital San Pedro: c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – av. de la Paz – av. de Zaragoza – c/ Río Lomo.

Las paradas 'Martín Ballesteros', 'Científico Tecnológico', 'La Fombera' y 'Palacio de Congresos' (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Tres paradas fuera de servicio Línea 4

• Pradoviejo – Palacio de Congresos: c/ Obispo Fidel García – glorieta IX Centenario – av. de la Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Las paradas 'Magisterio' (margen este), 'Politécnico' y 'Martín Ballesteros' (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Cuatro paradas fuera de servicio Línea 5

• Madre de Dios – Valdegastea (y viceversa): av. de la Paz (sentido este) – giro 360º en intersección con Luis de Ulloa - av. de la Paz (sentido oeste) – c/ San Millán – giro 360º en intersección con Madre de Dios – c/ San Millán – av. de la Paz (sentido oeste).

La parada 'Fermín Gurbindo' ubicada en la calle San Millán será final e inicio de la línea. Las paradas 'Martín Ballesteros', 'Magisterio', 'Politécnico' y 'Palacio de Congresos' quedarán fuera de servicio.

Calles afectadas

Desde las 9.00 horas se cortará el tráfico de las calles Luis Ulloa (sentido Madre de Dios) y Madre de Dios (desde Luis Ulloa a rotonda de Rio Lomo). Se estima que la prueba, que comienza a las 11.00 horas, finalice en torno a las 13.00 horas.

Durante el paso de los atletas, los vehículos estacionados en los viales o en los garajes por donde transcurre la prueba no podrán salir o entrar.

La carrera comenzará en la calle Cigüeña, en zona peatonal frente al edificio Quintiliano, y continuará en dirección este hacia el final de la misma calle. Los participantes darán la vuelta a la rotonda en dirección contraria para realizar un giro a la derecha por la calle José de Calasanz; continuarán por la calle San José de Calasanz para entrar en Luis de Ulloa; Madre de Dios; Parque de la Ribera y volverán al campus de la Universidad de La Rioja por el mismo recorrido.