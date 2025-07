Buses sin aire acondicionado y pulgón en Club Deportivo: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Viernes, 4 de julio 2025, 12:13 Comenta Compartir

Desinformación en los jóvenes

Se abre sección con la llamada de una vecina de La Rioja Baja que quiere «felicitar el artículo sobre la desinformación de los jóvenes sobre la existencia del machismo». «Gracias por estas reflexiones y publicaciones tan acertadas que destierran el machismo, porque esto es una fuente de desigualdad perpetua desde hace mucho tiempo. Hay que intentar luchar por una sociedad mejor», comenta.

Buses sin aire acondicionado

La siguiente llamada hace referencia a las altas temperaturas y cómo lo gestionan en el transporte público. «Es inhumano que haya autobuses urbanos en Logroño que estén circulando sin aire acondicionado. Me ha pasado ya dos veces en la línea 3 y en la 10, y con este calor es incomprensible», explica esta vecina de la capital riojana.

La final del frisbee, «un despropósito»

Otra vecina de Logroño llama para transmitir una queja sobre el servicio de Las Gaunas. «La final de frisbee fue un auténtico despropósito y el funcionamiento del marcador fue horrible porque hasta la mitad del partido no se indicaron ni los goles, tanteos o faltas. No vamos a pedir que pongan tiempo, porque eso ya sería hasta de más. hubo muy mala organización y algunos de los asistentes incluso saltaban encima de los asientos de la grada Norte. No sé dónde dejaron la educación», subraya con malestar.

Dos años de la riada en Huércanos

Un vecino de esta localidad deja un mensaje destinado al Gobierno regional, central y al Ayuntamiento porque «no se ha hecho absolutamente nada para minimizar todos los daños que causó la tormenta hace dos años, que en algunos casos fueron incluso personales» y pide a quien corresponda que «haga algo».

La basura de Santa Marina, «una basura»

«Llamo para seguir dándole las gracias al consorcio de las basuras y al gobierno ecológico de La Rioja por seguir teniendo una Santa Marina sin servicio de basuras y contenedores, porque los quitaron en febrero. Este fin de semana hemos hecho las jornadas gastronómicas del potro, que tuvieron cerca de 200 personas, y la basura que se generó fue bajada en coches a Logroño. Gracias por cuidar de la reserva de la biosfera», apostilla este vecino con tono irónico y a modo de queja mientras pide «una solución».

Pulgón en la zona de Club Deportivo

«Suelo tomar algo por la zona de Club Deportivo donde hay terrazas muy agradables, pero estos días de paz se han convertido en incomodidad al sufrir acoso de una plaga de pulgón que proviene de las acacias del barrio. Si te examinas la ropa, enseguida encuentras un bichito, porque se dejan caer en los brazos y así pasamos el rato los amigos, avisándonos de que tienes uno en el hombro o en el cuello d la camisa». Bien, pues llegados a este punto, dice el lector, «y ya me está picando todo» -ironiza- «no estaría de más que los responsables del mantenimiento de la flora local rociaran con algún producto específico para evitar la propagación del pulgón».

Un mes sin informar una prueba radiológica

Se cierra sección con una logroñesa que llama indignada porque un mes después de una importante prueba médica sigue sin estar informada y el tratamiento se está viendo afectado. «No es la primera vez que sucede y hasta los médicos están hartos de estas demoras. Pido que se haga algo y se corrija esta deriva», reclama con molestia.

... y La Guindilla Un coche en la calle Holanda que supone un peligro

El lector que envía esta fotografía de hoy muestra su preocupación por el peligro que supone el estado en el que se encuentra un coche abandonado en la calle Holanda, en el barrio de Valdegastea. «Lleva varios meses», afirma. Y describe que tiene «los cristales rotos», algo que supone «un peligro para los transeúntes» y en especial «para los niños» que pasan por ahí.

