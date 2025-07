Bolsas de procesionaria rotas, parking completo en la estación de bus y gracias a sanidad: el Teléfono del Lector de hoy

Los columpios del parque Gallarza no se pueden utilizar, hoy en La Guindilla.

Domingo, 27 de julio 2025

Buen hacer de la alcaldesa de Calahorra

Se abre sección con una llamada desde la Calahorra. La remitente quiere mostrar su agradecimiento a la alcaldesa del pueblo «por el grandísimo favor que nos ha hecho a un grupo de señoras mayores que diariamente acudimos a la iglesia de los padres Agustinos». El gesto ha sido colocar «un banco en la acera para poder descansar». La calagurritana dice que «la subida para nosotras es muy larga y pesada» y, de esta forma, «se puede descansar del trayecto de subida», explica.

Buen personal en los donantes de sangre

La segunda llamada del día también es un agradecimiento. En esta ocasión a los «profesionales, amigos y vecinos que hacen que te encuentres mejor». La vecina de Lardero cuenta que «en los momentos que te sientes vulnerable saber que hay profesionales que van a hacer todo lo que esté en su mano para que te recuperes pronto es reconfortante y esencial». En su mensaje destaca al «personal de ambulancia y al de Urgencias del Hospital San Pedro, así como al de la «unidad móvil de donantes de sangre» que estaba este jueves en la mencionada localidad.

Ayudas para los jubilados

El siguiente mensaje deja una queja de una vecina que se encuentra ya jubilada y quiere hacer referencia al «trato recibido y las ayudas que ofrecen a los jubilados»:«He solicitado la ayuda para unos audífonos y me han dicho que a partir de los 65 años no hay nada». Además, también menciona otras situaciones en las que las personas mayores se ven afectadas:«A partir de los 70 años para el cáncer de mama, tampoco, ni para el de colon a partir de los 74». Una situación que finaliza diciendo que «todo esto después de haber cotizado 45 años, sin embargo ahora sí hay pagas para todos, pero yo no tengo derecho a nada».

Condición eclesial de las cofradías

«El paso de la Flagelación de la iglesia de Santa Teresita ha formado siempre parte de esta parroquia, era una imagen más de la procesión», dice el remitente de esta llamada. Sin embargo, él opina que «lo que van a hacer es sacarlo de la vida eclesial y lo van a dejar dentro de un almacén, por lo que queda separado de la vida diaria y parroquial de la iglesia a la que pertenece». Termina la llamada diciendo que «mi vida ha ido siempre paralela con la de Santa Teresita y que acabaría allí con mi funeral, pero ahora no sé si podré».

Las bolsas de procesionaria, rotas

La quinta llamada del día va en relación a la pasada dana. El vecino de Logroño quiere «pedir a quien corresponda un arreglo de las bolsas que hay en los árboles para la procesionaria en la plaza Juan Miró»:«Es peligroso para los animales, porque, al estar rotas, los bichos se salen. Es una zona muy residencial, con un parque y varios vecinos tenemos perros que sacamos a pasear por ahí. Hay que ir con mucho cuidado, pido que lo arreglen para así evitar en mayor medida que les pueda pasar algo a nuestras mascotas», reclama.

Ocupación del parking de la estación de bus

Se cierra la sección con la llamada de una vecina de Villamediana sobre la ocupación en el parking de la estación de bus, en el barrio de Cascajos, en Logroño:«El parking que hay donde la estación está siempre lleno, sólo quedan libres las plazas que hay que desocupar en un máximo de quince minutos. Los vecinos de la zona que no tienen garaje aparcan ahí y creo que debería regularlo de alguna manera para favorecer al resto de ciudadanos que hagamos uso de él», pide.

... y La Guindilla Los columpios del parque Gallarza no se pueden utilizar

«Así están a día de hoy los columpios para pequeños en el parque Gallarza», dice un lector en referencia a la fotografía tomada esta misma semana en el área de juegos del parque logroñés. «Completamente inutilizables», continúa. «Llevan así dos semanas», añade. Y recuerda que son muchos los vecinos «con niños pequeños que frecuentamos este parque».

