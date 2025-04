El Ayuntamiento aprueba retener 800.000 euros sobrantes de servicios sociales para otros fines

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en su reunión ordinaria del mes de abril el estudio de detalle del complejo de salud ... San Millán así como la modificación puntual del Plan General Municipal de Logroño para el cambio de uso de la avenida de Madrid 39-45.

En un inicio plenario fuera de lo habitual, pues el protagonismo a la llegada de los concejales lo concitaba la edil Eva Loza tras su baja del Partido Socialista, pronto han empezado los rifirrafes a costa de las modificaciones presupuestarias por suplementos de créditos aprobadas tan solo con el voto favorable de los concejales del Partido Popular. No han faltado las menciones a la política nacional y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus, escasas para unos y abundantes para otros, transferencias económicos a los consistorios españoles.

Pero el tono se ha incrementado en el debate a un punto incluido de urgencia sobre la no disponibilidad de los saldos de crédito de 800.000 euros en materia de Servicios Sociales. A este respecto se han enzarzado el edil regionalista Rubén Antoñanzas y el responsable de Administración Pública, Francisco Iglesias, así como con el socialista Iván Reinares, con acusaciones cruzadas a cuenta de una partida de 800.000 euros de servicios sociales, que los ediles de la oposición criticaban su bloqueo para destinarlos a otros fines y recortar en servicios sociales. «Los servicios sociales no se han recortado: no hay ningún tipo de recorte en estos programas», ha respondido Iglesias. «Es una cuestión de gestionar mejor», ha reiterado el alcalde Escobar, que ha tomado la palabra para defender su gestión presupuestaria.

A continuación, ha llegado el turno de las mociones de los distintos grupos políticos. La primera, una de Vox para rechazar el acogimiento masivo de menores no acompañados, que ha recibido las críticas de los demás grupos de la oposición: «Construyen un discurso peligroso, que fomenta el odio», ha achacado Reinares, del PSOE, a las concejales del Vox.

Tampoco ha salido adelante la otra moción de Vox que pedía la mejora de las condiciones de vida de los animales en la ciudad. A la concejala María Jiménez los demás portavoces le han afeado que atienda las preocupaciones de los animales «con casa» olvidando los derechos de los perros de caza, como ha recordado Amaya Castro, de Podemos-IU.

Seguidamente, ha llegado el turno para la moción de Podemos presentada por Amaya Castro por la que se reclamaban medidas contra el estacionamiento en doble fila. La concejala del Grupo Mixto ha defendido una campaña de concienciación ciudadana para evitar lo que ha tildado de «producto típico» de la ciudad de Logroño y ha solicitado más sanciones y controles en las zonas más afectadas. La representante de Vox Patricia González Lacarra ha criticado las medidas planteadas por Podemos porque «no todos pueden permitirse vivir en el centro» y ha achadado que la doble fila ha aumentado por la escasa disponibilidad de aparcamientos en la ciudad. Por su parte, el edil del PSOE ha recordado la «deficitaria gestión de los carriles bici» de Logroño, que ha ejemplificado en los casos de avenida de Portugal y Duquesa de la Victoria. El concejal de Interior, Francisco Iglesias, ha defendido que «han aumentado las multas en las calles más afectadas». La moción ha decaído con los votos en contra del PP y Vox.

La mejora de los frontones de Varea, Yagüe y El Cortijo, asi como el impulso de un plan que apoye el deporte de la pelota y los espacios que la cobijan, ha sido el planteamiento que ha defendido el edil regionalista del Grupo Mixto, Rubén Antoñanzas. «El plan debería recoger el estado actual de todos los frontones municipales de la ciudad, las intervenciones necesarias para su preservación y mantenimiento óptimos y su concreción presupuestaria», ha solicitado el concejal del PR+.