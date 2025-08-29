Antis se perfila como adjudicataria de las obras de las calles Lardero y Vitoria por casi 1,2 millones Las reforma de la calle Beti Jai ha recibido dos ofertas, las de Antis y CJM, y el refuerzo del firme de la calle Serón en La Portalada ha sido adjudicado a Riojana de Asfaltos

Viernes, 29 de agosto 2025

Adjudicaciones a la vista. O casi. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Logroño ha avanzado en la tramitación de las obras de reurbanización de las calles Lardero y Vitoria y de remodelación de la calle Beti Jai. Así, mientras en el primer caso se ha propuesto como adjudicataria a la empresa Antis; en el segundo, se han recibido dos ofertas, la de la citada Antis y la de CJM Obra y Gestión Sostenible.

Según ha informado el Ayuntamiento de Logroño, en el expediente relativo a la reclamada actuación en las calles Lardero y Vitoria, abierto el sobre B, la mesa ha propuesto para su adjudicación provisional a la citada Antis Obra Civil, «que ha presentado una oferta de 1.173.613,50 euros (IVA excluido)». Previamente, se requerirá a la empresa la documentación prevista en el pliego de condiciones para su revisión antes de la propuesta de adjudicación definitiva.

Por su parte, en el expediente de reforma de la calle Beti Jai, primera de las Cien Tiendas donde se intervendrán tras el fallido proyecto del pasado mandato, se ha procedido a la apertura del sobre A. En este caso, se han recibido dos ofertas, las de Antis Obra Civil, que repetiría, y la de CJM Obra y Gestión Sostenible. La tramitación continuará su curso en próximas fechas con la apertura de la documentación correspondiente a las ofertas económicas.

De la misma manera, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana en sesión extraordinaria ha adjudicado a la empresa Riojana de Asfaltos el contrato para las obras de refuerzo de firme y regularización de calzada de la calle Serón, en el polígono industrial La Portalada I. «Gracias a esta intervención se mejorará la calzada de esta calle, de unos 350 metros de longitud, así como el pavimento de diferentes zonas de aparcamiento», recuerda el Consistorio capitalino.

Las obras, que se realizarán por una cuantía de 116.729,70 euros (IVA incluido), comenzarán a primeros de octubre y tienen un plazo estimado de ejecución de tres meses. Dicha actuación se enmarca en el plan municipal de mejora de los polígonos industriales 2024-2027, por el que la capital de La Rioja invertirá una media de 1,5 millones de euros al año durante este mandato para acometer actuaciones de mejora en los polígonos industriales logroñeses: Cantabria, Las Cañas y La Portalada.