Los temporeros y los conciertos de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este miércoles en las zonas verdes de Logroño y en los accesos al Casco Antiguo, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La llegada de los temporeros

Se abre sección con el mensaje de una vecina de Logroño que se queja sobre un problema «que pasa todos los años» con la llegada de los temporeros. «Siempre generan mucha suciedad en la zona de la estación de autobuses antigua», comenta para pedir a la Policía «que hagan algo al respecto para poner solución a esta situación».

Conciertos en las fiestas mateas

La siguiente llamada muestra la «pena» de una vecina de la capital al no ver en la cartelera de conciertos de las fiestas de San Mateo a un grupo riojano en particular: «Tuve la suerte de ver en directo a Eba al desnudo el pasado sábado en El Espolón y anteriormente también en el Würth. Es una lástima que no se les haya tenido en cuenta para actuar en el Ayuntamiento de Logroño durante estas fiestas, porque en ambos conciertos había multitud de personas coreando sus temas y aplaudiendo a rabiar», dice.

«En Valdegastea estamos aislados»

Un vecino del barrio logroñés de Valdegastea telefonea para exponer que se siente «aislado» en esta zona de la capital. «El camino que va desde el parque municipal de jardinería hasta el ermita del Cristo tiene cada vez más baches y hay partes que no se pueden ni sortear», informa al tiempo que solicita una «solución urgente por parte del Ayuntamiento».

Mejora del acceso al Casco Antiguo

«Los inexistentes vecinos del casco antiguo también tenemos que acceder los fines de semana a nuestras viviendas y garajes». Así empieza esta vecina en su llamada. Y es que explica que «el paso por el puente de hierro nos supone discusiones constantes con peatones que pasean por la calzada, porque no entienden que los pivotes se colocan separados precisamente para permitirnos el tránsito». Por esa razón, sugiere que «pongan algún cartel indicativo que aclare que los residentes podemos acceder», concluye molesto porque «parece que somos vecinos de tercera».

Las zonas verdes que dependen del barrio

«La calle Marqués de Larios de Logroño tiene el inconveniente de estar al lado de las estaciones y, por lo tanto, está sufriendo el que mucha gente deje allí su coche para marchar en autobús o a otro lugar, porque al final están ocupando una plaza y allí no hay para residentes», explica el siguiente comunicante. Este prólogo le sirve para demandar una «explicación y saber qué criterios se tienen en cuenta para que algunos barrios de Logroño sí tengan zona verde para residentes y otros no, y también una solución por parte del ayuntamiento».

Opciones y cuidados en La Grajera

Se cierra la sección con el mensaje de una vecina de la capital riojana que aporta dos sugerencias. La primera es que «ya que parece que no se va a abrir de nuevo el bar de La Grajera, podrían poner un vending con bebidas y comida, porque muchos paseantes lo agradecerán». La segunda plantea «cuidar más los baños públicos que hay allí».

... y La Guindilla Adoquines que siguen sin ser recolocados

La imagen de hoy es la continuidad de otra fotodenuncia que en su día criticaba la falta de un adoquín en el paso que conecta La Cava con el parque San Adrián, en Logroño. Como se aprecia, la situación no solo no se ha solventado, sino que han movido una pieza y han creado dos agujeros en lugar de uno con el consiguiente peligro para los viandantes. «¿Es que no lo van a arreglar nunca?», se pregunta la lectora que envía la instantánea.

