El Teléfono del Lector

Policía para el ruido

La sección comienza con la llamada de un lector preocupado por el ruido que causa la gente joven entre la calle Chile y la calle Vitoria. «Esto es horroroso, no se puede dormir ni con ventana cerrada». Demanda control policial para «que nada más que lo vean, la gente no grite, no cante, no toque instrumentos, ponga la radio en alto». De otra forma, le resulta «imposible» vivir en la zona.

Poder controlar la hora en la piscina

Un usuario del centro deportivo Las Gaunas solicita que se arregle la luz del nuevo reloj de la piscina, que «se cambió porque el anterior estaba estropeado». «Es lamentable, los que no tenemos la vista bien estamos nadando y no sabemos a qué hora nos tenemos que marchar». El comunicante asegura que ya han hablado con la gente del polideportivo para buscar una solución, pero aún sin ningún éxito.«Nos estamos quejando mucha gente».

«Algo no funciona» en Logroño

Belén llama para dar un toque sobre el «progresivo deterioro» de Logroño. «Algo no funciona», dice y reivindica la mejora de ciertas «áreas deprimidas social y económicamente», además de otros fallos como «ruido, suciedad...»

Multar a los patinetes

Un tema recurrente es de los patines en las aceras. Esta vez, una vecina de Logroño llama para denunciar un hecho ocurrido «este fin de semana en la calle María Teresa Gil de Gárate». Explica como la vía estaba llena de gente y, aun así, pasaron dos jóvenes en patinete «a una velocidad endiablada».Su llamada está dirigida a la policía, a la que pide poner multas y «tomar cartas en el asunto».

Sin noticias de un puente hacia Navarrete

Un lector que se identifica como el dueño de la alfarería de Navarrete llama para responder a un mensaje publicado en esta sección. «Nosotros no tenemos noticia ninguna de existencia de ningún proyecto de un puente hacia Navarrete». Asegura que nadie le ha informado de nada, ni se le ha propuesto «comprar terreno para la construcción». Tampoco quiere causar ningún perjuicio al pueblo, pues tiene «que dar la misma vuelta que el compañero que ha mandado el mensaje».

Mayor usabilidad de Logroño Deporte

Otro deportista de Logroño hace uso de la sección para reclamar mayor usabilidad de «las canchas, frontones y polideportivos de la ciudad». A pesar de ser abonado durante todo el año, «junio, julio, agosto y septiembre están todos cerrados, a excepción de Las Norias y las Gaunas, que lógicamente, ante tal demanda, están siempre colapsados». Pide que se mejore este aspecto, de forma que, como dice, «no nos dejen tirados durante todo el verano».

Indecencia en los baños del Espolón

La última llamada del día en la sección trata sobre los baños del paseo del Espolón. Tras haberlos usado, una ciudadana protesta sobre su estado. «Acabamos de salir ahora de ahí, huelen muy mal y están muy sucios», asegura la mujer.

... y La Guindilla Semáforo averiado desde hace semanas en Lope Toledo

La fotodenuncia de hoy se refiere a un semáforo que está situado en la calle José María Lope Toledo, de Logroño. Según explica el lector que remite la imagen, «está estropeado desde hace semanas». Y expone su deseo de que «la persona responsable de mantenimiento intente arreglarlo» porque, averiado, «puede resultar un peligro para los peatones».

