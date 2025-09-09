Tasa de basuras, seguridad, La Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

La Rioja Logroño Martes, 9 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Subida de las tasas de basura

Se abre sección con una primera llamada que muestra el descontento de una vecina por la subida de la tasa de basuras en la capital riojana. «Cómo es posible que el Ayuntamiento de Logroño haya subido las tasas cuando por lógica deberían bajarlas. Nos dedicamos a reciclar para evitar gastos de contratación de personal», explica mientras se pregunta si «tal vez para amortizar la gran campaña que han hecho con el contenedor marrón y las cestas que nos regalaron». Además, añade que «si no nos manifestamos en la calle igual es porque no se tiene tiempo material para hacerlo si hay que cuidar a nuestras personas mayores y menores y trabajar mucho para afrontar la cesta de la compra y las subidas de impuestos». Como conclusión, pide que «dejen de tomarnos el pelo».

«Deberían poner más seguridad»

En la segunda llamada del día, una señora hace referencia a la situación que vivió su hija este pasado sábado en las fiestas de Alberite. «Fue a coger un autobús interurbano a las seis de la mañana, llegó media hora antes a la parada –que está regulada por la Guardia Civil– y no pudo subirse porque la gente no respetó la fila», dice. Sin embargo, subraya que «mi hija fue a otra de las paradas y tampoco pudo subirse, la gente estaba fuera de sí y esta vez no había supervisión de la Guardia Civil». Por eso, reclama que «deberían poner un dispositivo de seguridad en el acceso a las mismas, así se evitará cualquier tipo de altercado».

Mala gestión de la Terraza de San Mateo

«Estoy alucinando con el tema de la Terraza de San Mateo», comienza este logroñés en su llamada. «Con lo bien montado que estaba el Espacio Peñas, tanto en su ubicación original como luego en la Ribera. Me gustaría saber por qué se la cargaron. Me parece que algunos vieron negocio e intentaron participar. Al final ni una cosa ni otra y los ciudadanos a fastidiarse», especifica.

Un triaje «cerrado por café»

Una logroñesa cuenta en esta cuarta llamada del día cómo llegó a Urgencias con su hijo «llorando desconsolado» y se encontró a «dos mujeres de verde entrando con un café, pero ninguna enfermera en triaje»: «Se les avisa desde admisión y aún tardan media hora en venir. La consulta a mi hijo la calificaron de no urgente y solo le tomaron la temperatura y me preguntaron su peso», concreta. A lo que apostilla que «todo el mundo tiene derecho a tomarse un café, yo soy la primera que no tiene problema en absoluto en esperar a ser atendida si los profesionales están ocupados con otros pacientes. Pero dejar un servicio como triaje de urgencias pediátricas desatendido a la vez por las tres personas encargadas del mismo, y no acudir cuando son llamadas, me parece una falta de respeto, profesionalidad y, sobre todo, humanidad». A lo que añade que «la soberbia de sus respuestas y actitudes me parece muy inapropiada».

«Los bares también deben tener jabón»

Hace mucho tiempo, recuerdan en esta llamada, «las autoridades sanitarias se preocuparon porque los bares, cafeterías y restaurantes de La Rioja tuvieran jabón y papel en sus servicios». Una situación que, según el remitente de la llamada, ha cambiado: «Logroño se enorgullece de tener unos bares de pinchos que atraen a numerosos visitantes tanto nacionales como extranjeros, pero estos se encuentran, ante su sorpresa, que no pueden ni siquiera lavarse las manos». Algo que califica de «vergonzoso» mientras se hace la siguiente pregunta: «¿Dónde están ahora las autoridades sanitarias?».

... y La Guindilla Basura junto al contenedor en la calle Somosierra

Ampliar

La basura en la calle junto a contenedores es algo recurrente en esta sección. En esta ocasión nos envía esta fotografía un logroñés que se ha encontrado esta escena en la calle Somosierra. Concretamente, explica, es junto al número 15. Esta persona pide que se tenga más control desde el Ayuntamiento sobre qué contenedores se llenan con más rapidez.

