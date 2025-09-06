Suciedad en las aceras y fumar en el fútbol, en el Teléfono del Lector de hoy La sección de este sábado recoge varias quejas y algunos aplausos

Aplaude la actividad en Leza de Río Leza

Iniciamos el Teléfono del Lector con una felicitación para el Ayuntamiento de Leza del Río Leza por las actividades que ha realizado durante este pasado mes de agosto. Y se refiere de forma especial a la iniciativa que organizaron sobre la historia de Pedro Guerrero, obispo de Granada en el siglo XVI, oriundo de la localidad, y que se encargaron de preparar tres alumnas del IES Escultor Daniel. «Estuvo muy, muy bien», cierra el lector.

«Desaprensivos» que van en motocicleta

Los ruidos excesivos y las maniobras arriesgadas de las motocicletas siguen dando que hablar en la sección. Un vecino de Logroño se queja de que «hay energúmenos que aprovechan las paradas de los semáforos para realizar salidas como si fuera la parrilla de inicio de una carrera de Moto GP. Abren el gas y salen a toda velocidad, alguno incluso levantando la rueda de adelante y realizando quiebros peligrosos». El hombre pide «más civismo» y también «sanciones ejemplares contra estos desaprensivos».

No se puede fumar en los partidos de fútbol

Seguimos con otro mensaje de una logroñesa que se describe como fumadora pero que considera que «no es lógico que se pueda fumar en un partido como el del Dux del otro día». La mujer añade que se lo comentó a los guardas de seguridad y «me dijeron que mientras el equipo lo permitiera se podía hacer y que se podía fumar en cualquier sitio de las barras, pero eso no es cierto, porque hay una ley que lo prohibe».

Pide mejoras en la limpieza de Logroño

Otro tema recurrente, la suciedad en las calles de la capital riojana. Un viandante llama para expresar que «las aceras están muy sucias». Detalla que vive en Gonzalo de Berceo y asegura que «es horrible andar por la calle, y si vas por Murrieta y es parecido». Opina el hombre que «no se limpia bien y que hay que cambiar las ordenanzas y si es necesario que cada vecino limpie la parte de su portal». Además, demanda «más mano dura contra la gente que tira basura a la calle, menos dinero para espectáculos públicos y más inversión en limpieza».

Anuncios «huecos» y alcorques «vacíos»

Nos mantenemos en Logroño, esta vez a cuenta de una queja dirigida también contra el Ayuntamiento. Su autor señala que «hay miles, y no exagero, de alcorques vacíos de árboles que se quitaron y que no han vuelto a ponerse». Expone que el alcalde dijo durante la presentación del nuevo servicio de jardinería que se van a plantar 3.000 árboles en cuatro años, pero él cree que «deberían estar ya plantados desde hace tiempo». Además, desconfía de que se vayan a plantar tantos árboles. «Creo que es un anuncio vacío y hueco», señala. El lector cambia de tercio y respecto al deseo expresado por el alcalde de dejar un Logroño mejor para las generaciones venideras, afirma que «la ciudad que va a dejar es una ciudad sucia, llena de vandalismo, con un Casco Antiguo que se convierte en el Bronx durante los fines de semana...».

Gracias por recuperar su bolso en el Cibir

Terminamos hoy la sección con con el emotivo agradecimiento de una señora para el personal del Cibir que recuperó su bolso, que se dejó olvidado en los baños del edificio. «Muchas gracias, fue una alegría porque fue un día difícil. Además en mi casa el ascensor no funcionaba y estaba un poco trastornada», describe.

