Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma

Diego Marín A. Logroño Martes, 21 de octubre 2025, 18:07 | Actualizado 18:37h.

Un joven ha sufrido la amputación de tres dedos de una mano en la mañana de este martes en una granja de Santa Coloma. La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga lo sucedido como un posible accidente laboral puesto que el herido, un maliense de 21 años, ha sufrido la lesión con una máquina en las instalaciones de una explotación ovina.

A media mañana, un hombre ha sufrido un percance en dicha granja por el que ha sido atendido en un primer momento por una ambulancia del Servicio Riojano de Salud y, posteriormente, trasladado al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.

Desde el Gobierno de La Rioja han confirmado que una persona ha sido atendida este martes y «pronto le darán el alta», aunque también advierten de que «no está confirmado que sea un accidente laboral».

