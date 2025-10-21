LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una ambulancia, en el Hospital de Calahorra. I.Á.

Herido el conductor de un camión tras una salida de vía en Rincón de Soto

El hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital de Calahorra

La Rioja

Martes, 21 de octubre 2025, 19:20

Comenta

El conductor de un camión ha tenido que ser trasladado en la tarde de este martes al Hospital de Calahorra tras sufrir una salida de vía a la altura del kilómetro 52 de la LR-115, en el término municipal de Rincón de Soto.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, hasta el que han acudido recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS-Rioja. También se ha alertado del suceso a la Guardia Civil.

