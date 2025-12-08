Accidente con retenciones en la A-12

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Un accidente ha provocado última hora de este lunes retenciones en la A-12. Alrededor de las 14:00 horas se ha registrado una salida de vía cerca de Hornos de Moncalvillo y en sentido Logroño.

El siniestro ha generado retenciones en la Autovía del Camino de Santiago y, como consecuencia, ha desencadenado otro accidente: una colisión por alcance en la que se han visto implicados dos vehículos.

No se ha informado de heridos de gravedad.