Quejas sobre lo «fría» que está el agua de las piscinas de Lobete

Sustituto para el médico de Yagüe

Comenzamos con José Luis, vecino del barrio de Yagüe, con una queja muy clara sobre la atención sanitaria: «Estamos hartos de que no haya sustituto para el médico de Yagüe». En concreto, asegura que el pasado viernes no había facultativo. «Que no mientan diciendo que todo va fabulosamente bien en la sanidad y que pongan ya un sustituto», dice.

El agua de las piscinas de Lobete, «muy fría»

Seguimos en Logroño, pero cambiamos de tema. En este caso es Carmen quien telefonea para lamentar que al agua de las piscinas y espás del polideportivo de Lobete está demasiado fría. «Somos un grupo de señoras que utilizamos las instalaciones para hacer ejercicio. Estamos muy a gusto y nos viene muy bien desde el punto de vista de la salud, pero ahora no podemos ir porque el agua está muy fría», razona. «Necesitamos hacer ejercicio, somos personas mayores, y lo que pedimos por favor es que lo arreglen lo antes posible», remacha.

Críticas a la postura hostelera y las terrazas

Vamos a continuación con otro vecino logroñés, que asegura sentirse «indignado» con las declaraciones del portavoz del sector hostelero, Francisco Martínez Bergés, a propósito de la reducción de horarios planteada en el borrador de la normativa municipal sobre terrazas:«No es la primera vez y este señor muestra una absoluta falta de respeto por los vecinos de la ciudad. Entiendo que quiera defender sus intereses y los de sus asociados, pero me parece traspasar todos los límites asegurar que va a haber más despidos que gente molesta por la actividad de las terrazas». Y añade:«Entiendo que no debería haber un sólo despido porque recojan una hora antes, cuanto es más que razonable, pero lo que puedo asegurar es que somos miles, muchos miles, los que sufrimos el abuso de ocupación de la vía pública y los ruidos para el beneficio de unos pocos».

Pocas enfermeras, un hecho y un problema

Vamos a continuación con un paciente de oncología. Afirma haber leído la noticia del periódico sobre el déficit de enfermeras:«No es una broma, sino que es absolutamente real. Somos muchísimos pacientes, cada vez más, y hay muy pocas enfermeras». El lector comenta que la misma mañana que llama ha recibido quimioterapia y ha comentado con las profesionales el asunto. «En algunos casos hay una enfermera por cada nueve pacientes, cuando recibimos una media de seis o siete goteros, es decir, cuatro litros de líquido pautado durante seis horas», relata. «Si se acaba el gotero llamas al timbre y hay que esperar, pero, no te digo nada de lo que pasaría si se presenta una alergia». «Se necesitan enfermeras para una sanidad digna, la productividad tiene un límite y no me extraña que el 16% se plantee dejar la profesión en dos años», concluye.

El decreto ómnibus «no cuela»

Acabamos con un comentario de una de las noticias de la semana: el rechazo al llamado decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados.«¿Por qué multileyes?», se pregunta este lector. «El Gobierno de España es el único responsable de que las pensiones no se hayan actualizado porque han mezclado churras con merinas a ver si colaba, pero no cuela».

... y La Guindilla «Vergonzoso»estado de la valla de un edificio público

«Me parece lamentable el estado en el que se encuentra la valla de la Consejería de Salud», denuncia un lector que nos envía esta foto del exterior de este edificio público situado en la calle Villamediana, en la que se puede ver una gran cantidad de excrementos de pájaros. «¿Nadie se hace cargo de limpiar esta guarrada?», se pregunta. «Lleva así meses. Es vergonzoso».

