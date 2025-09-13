Petardos, el velo, estorninos, suciedad, en el Teléfono del Lector de hoy Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

«No hay limpieza» en Logroño

Se abre sección con una queja recurrente en el Teléfono del Lector: la limpieza en las calles de la capital riojana. La vecina del centro de Logroño dice encontrarse siempre igual el recorrido que hace a diario para ir a trabajar: «Bajo desde Murrieta hasta avenida de Portugal y el suelo está lleno de excrementos de paloma, orina de perro, restos de obras, mal olor…» Una situación que califica de «vergonzosa» y pide «soluciones»: «Hace mucho que no veo a las máquinas ni operarios de la limpieza por esta zona, y son calles por las que pagamos mucho dinero, nos han subido los impuestos y seguimos igual. Hay que hacer algo al respecto». Asimismo, otra vecina de la localidad menciona la «alucinante subida del precio del agua» y argumenta que «con ese dinero podían limpiar a fondo las calles, haciendo énfasis en las alcantarillas, porque el olor es nauseabundo». Especifica que «en el Revellín, alrededor de la muralla, por la acera y en el aparcamiento hay ratas».

«Excelente trabajo» en la Universidad

La segunda llamada del día deja un agradecimiento «a todos los trabajadores de la Oficina del Estudiante de la Universidad de La Rioja por su excelente trabajo». Explica que «en junio tuvimos que hacer la matrícula de mi hijo para la universidad y como era el primer año nos surgieron infinitas cuestiones y tuvimos que contactar en varias ocasiones con ellos telefónicamente, por correo y presencialmente». Añade que, durante el proceso, «habláramos con la persona que habláramos, su trato fue inmejorable, nos ayudaron abiertamente aclarando nuestras dudas y, sobre todo, con mucha paciencia y comprensión».

Otro método para ahuyentar estorninos

La abundante presencia de estorninos es el motivo del siguiente mensaje, en el que una vecina de Logroño muestra su malestar ante esta plaga en el parque del Carmen: «Pasa cada semana la empresa de control de plagas para ahuyentarlos, pero solo se van unos pocos y vuelven muchos más». «Ya pueden buscar otro método más efectivo, porque está claro que este ya no funciona», reclama.

Petardos molestos en Villamediana

La siguiente llamada la rubrica una vecina de Villamediana que agradece y felicita al Ayuntamiento por el «bando que han hecho contra los petardos». En su mensaje dice que «es cierto que la gente tiene derecho a estar de fiesta, pero también hay quienes trabajan y tienen derecho a poder descansar bien». Además, subraya que «no hay derecho a que haya niños y niñas menores de edad manipulando petardos a la una de la madrugada sin dejar descansar a la gente». Una situación que muchas veces reclama un toque de atención, pero que, si se hace, «puede conllevar que te echen la traca delante de tu casa». Por eso, también se pregunta «¿qué se va a esperar de los niños si muchas veces son los padres los que tienen menos cabeza que ellos?». Por esa razón, deja en su llamada un mensaje de «enhorabuena al Ayuntamiento de Villamediana» y una petición para el resto: «Es una decisión que deberían adoptar los demás ayuntamientos».

«Manga ancha con el velo en España»

Cerramos la sección con una llamada sobre el uso del velo: «Cuando voy a su país (se refiere a países islámicos), tengo que ponerme un velo o una pasmina. No entiendo por qué ellas cuando llegan aquí no pueden adoptar también nuestras costumbres», expone. Asimismo, cree que «hemos tenido mucha manga ancha, y no es cuestión de manía ni de llevar la contraria, sino de una adaptación mutua», concluye.

... y La Guindilla Basura abandonada en un camino próximo a La Grajera

El lector que envía hoy la imagen arremete contra «los asquerosos que dejan la basura por cualquier lado», entre los que incluye a «la persona que abandonó estas bolsas en un camino cercano a La Grajera, que además están junto a una acequia de riego». El hombre reclama «un poco más de civismo y humanidad, no se puede dejar la basura por cualquier lado».

