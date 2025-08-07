Pelotazos, suciedad y transporte público, hoy en el Teléfono del Lector Estas son las inquietudes que se recogen en las llamadas

«Pelotazos» en la plaza de los Cuentos

Hoy abre sección la llamada de una logroñesa quejosa por «los pelotazos y ruidos interminables» en la plaza de los Cuentos durante las tardes y las noches. Debido a las obras que se están acometiendo en esta parte de la ciudad, hay una chapa metálica a la que le dan con el balón y, a su juicio, la solución es «quitar la chapa y precintar el parque hasta que acaben los trabajos». Además, quiere que se prohíban los balones al igual que en otras plazas.

Marquesinas que alivien el solazo

«Entiendo que mi observación tiene más que ver con la ola de calor que con la operatividad real, pero, al igual que hay gafas que se oscurecen con el sol o techos de coches que hacen lo mismo, igual no era mala idea hacer lo mismo con los cristales de las marquesinas de los autobuses porque ahora te achicharras y la gente aguarda junto a las fachadas de las casas y un hilo de sombra», explica agradecida por la oportunidad de dar una idea.

Más transporte público a los pueblos

Numerosos lectores telefonean para reclamar red más amplia de autobuses para los pueblos riojanos, sobre todo en verano. A la hora de acudir a las fiestas o de ir a pasar el día se encuentran con localidades donde solo pasa un autobús al día. Coinciden, por tanto, en que esta conexión se debería mejorar para poder visitar más a menudo los pueblos menos habitados. «La gente mayor o los más jóvenes sin coche nos sentimos coartados y sin recursos para movernos por nuestra comunidad», resumen.

Suciedad en varias calles de Logroño

Llama una vecina de Logroño para censurar la suciedad que, asegura, hay en la zona de la calle Vara de Rey y entorno a las estaciones de tren y autobús. Desde su punto de vista es «asqueroso», ya que está todo lleno de «despojos, excrementos de perro, orines, basuras». Añade que «nunca se ve a un barrendero por esta zona», mientras que otras partes más céntricas como El Espolón siempre observa a varios trabajando. «El parque Felipe VI está a rebosar de porquería y de pintadas», insiste para preguntarse si «el Ayuntamiento de verdad controla sus calles». Pide por favor que se cuiden estas zonas y «que no todo es el centro de la ciudad, que también hay que cuidar el resto de los barrios de la capital». Su percepción es compartida con otro lector que, en su caso, se centra en el tramo entre Marqués de la Ensenada y avenida de Colón. «Está asqueroso y hay una farola que tiene una cantidad de mugre impresionante», critica para concluir: «Nunca he visto tanta porquería acumulada», remacha.

Conducir con «teléfono y pinganillos»

Un usuario reflexiona sobre los conductores de autobús con el teléfono y los pinganillos». Comenta que normalmente coge las líneas uno, dos y nueve y añade que «es raro el día que no están con el telefonito y el pinganillo». «Aparte de que está prohibido», protesta, «los conductores deben estar a lo que tienen que estar y atender a los viajeros».

«Falta de civismo» en las piscinas privadas

El último mensaje corresponde a Rosa, vecina de una urbanización de Logroño que lamenta la «falta de civismo» que observa en muchas piscinas privadas como la suya. «Algunos chavales, muchos de ellos de fuera de nuestra comunidad para más inri, lo toman como si fuera Las Norias o un hotel de Salou y dejan todo tirado, pegan gritos e impiden que los vecinos disfrutemos como nos corresponde», resume.

... y La Guindilla Un cono de obras desde hace meses en Gil de Gárate

En la calle María Teresa Gil de Gárate, esquina con Somosierra, «antes de San Bernabé desapareció un mupi o un lector de matrículas (no recuerdo exactamente) y lo sustituyeron por un cono que la mayor parte del tiempo está en el suelo con el peligro que conlleva. O reparación de la acera o sustitución de lo que había», dice la lectora que envía la imagen, tomada ayer.

