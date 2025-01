Un nuevo guerrero riojano en la lucha contra el cáncer

Roberto G. Lastra Logroño Miércoles, 29 de enero 2025, 16:34 Comenta Compartir

La batalla contra las enfermedades oncológicas cuenta con un guerrero riojano más. Se trata del joven investigador Miguel Torres (Logroño, 2001), a quien la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de La Rioja ha concedido una ayuda, dotada con 100.600 euros durante cuatro años (2024-2028), para el desarrollo de su proyecto predectoral titulado 'Desarrollo de sensores para la detección precoz de diferentes tipos de cáncer', dedicado al desarrollo de antígenos capaces de detectar de forma temprana diversos tipos de esta patología mediante un análisis de sangre.

«Para mí es una gran oportunidad, es prácticamente un sueño recibir la oportunidad de poder desarrollar mi tesis doctoral e investigar durante 4 años en un tema como es el cáncer, algo tan importante y relevante hoy en día y con tanta repercusión en cuanto a ayuda a la gente, a la sociedad. Supone un sueño, desde luego», ha señalado Miguel Torres, quien ha mostrado su agradecimiento a la AECC de La Rioja y a sus colaboradores, patrocinadores y voluntarios; y también a la Universidad de La Rioja y al grupo de investigación de Química Biológica, donde va a desarrollar su tesis doctoral.

Profeta en su tierra -«Me he criado entre Logroño y Ojacastro y aquí en La Rioja he desarrollado toda mi formación, estudié en Jesuitas, la carrera de Química en la UR y también ahí el máster de Química y Biotecnología, que es el que me ha dado acceso a este doctorado»-, el joven investigador ha destacado que «entre todos nos acercamos un poquito más a ganar esa lucha contra el cáncer y cada ayuda a la investigación es un pasito más cerca de esa meta».

Respecto a su labor, iniciada ya en septiembre del pasado año, Miguel Torres ha explicado que «mi tesis va a intentar desarrollar unos compuestos que luego se utilizarán para desarrollar un nuevo método de detección precoz de diversos tipos de cánceres, como pueden ser el próstata, el de páncreas o el de ovarios. Para ello trataremos de mimetizar un antígeno que se produce en las células tumorales y detectar con él unos anticuerpos que se producen en los estadios tempranos de la enfermedad y que no somos capaces de detectar con otras metodologías, lo que hace que con ese diagnóstico tardío la probabilidad de supervivencia descienda. Por el contrario, al conseguir detectarlo en un momento más temprano, las probabilidades de tratamiento y supervivencia aumentan enormemente. Se trata de desarrollar una nueva metodología que se espera que sea más sensible y que permita una detección más precoz de la enfermedad. Aunque hay métodos hoy que permiten detectar de una forma más temprana a lo que viene a ser ya un tumor con unos síntomas avanzados, todavía está lejos de un diagnóstico óptimo sobre todo en algunos tipos de cáncer como el de páncreas».

Grande en solidaridad

Por su parte, la presidenta de AECC La Rioja, Elena Eguizábal, ha destacado durante el acto de presentación de las ayudas a la investigación 2024, celebrado este miércoles, 29 de enero, en el Complejo Científico-Tecnológico de la UR, que «hoy es un día grande para la investigación en cáncer también en La Rioja, una comunidad pequeña en tamaño, pero muy grande en solidaridad y también en investigación».

Con un agradecimiento muy especial a «la solidaridad de todos los riojanos» y con una mención expresa «a las personas que participan de una u otra manera en la Carrera de la Mujer por la Investigación y las ediciones de 'Contra el Cáncer Rioja Bike'», Elena Eguizábal ha resaltado que «gracias a ellos estas ayudas son posibles en La Rioja», donde, según ha detallado, «tenemos ocho proyectos de investigación, desarrollándose cuatro de ellos en la Universidad de la Rioja y otros cuatro en el Cibir».

Ocho ayudas activas en La Rioja este año

Investigador: Miguel Torres Ayuda predoctoral para el desarrollo de sensores para la detección precoz de diferentes tipos de cáncer. Desarrollado en la Universidad de La Rioja. Director del proyecto: doctor Jesús Manuel Peregrina. Duración: 3 años + 1 prórroga (2024-2028). Coste total: 100.600 euros.

Investigador: Adrián Casas Ayuda predoctoral para el estudio de nuevos fármacos antitumorales. Desarrollado en el Cibir. Director del proyecto: doctor Alfredo Martínez. Duración: 3 años + 1 renovación (2022-2026). Coste total: 88.000 euros.

Investigadora: Sonia Martínez Herrero Ayuda posdoctoral para la investigación 'Vitamina D, ¿una nueva aliada para prevenir el cáncer de colon?'. Desarrollado en el Cibir. Director del proyecto: doctor Alfredo Martínez. Duración: 3 años + 1 de prórroga (2022-2026). Coste total: 160.000 euros.

Investigadora: Carmen Bretón Beltrán Ayuda predoctoral para el diseño de vacunas contra el cáncer. Desarrollado en la UR. Director del proyecto: doctor Jesús Manuel Peregrina. Duración: 3 años+ 1 prórroga (2021-2025). Coste total: 88.000 euros.

Investigadora: Ángela Metola Ayuda predoctoral para la investigación 'Descifrando el papel de los ARNs largos no codificantes en la progresión del cáncer con mutación en el complejo integrador'. Desarrollado en el Cibir. Director del proyecto: doctor Juan Cabello. Duración: 3 años + 1 de prórroga (2023-2027). Coste total: 100.600 euros.

Investigador: Víctor Pozo Ayuda predoctoral para el diseño de cremas solares más efectivas y seguras: la importancia de la prevención en el cáncer de piel. Desarrollado en la UR. Director del proyecto: doctor Diego Sampedro. Duración: 3 años+ 1 de prórroga (2023-2027). Coste total: 100.600 euros.

Investigador: doctor Alfredo Martínez Ayuda Idea Semilla AECC para la búsqueda de medicamentos para una nueva forma de inmunoterapia. Desarrollado en el Cibir. Duración: 2 años (2023-2025). Coste total: 20.000 euros.

Investigador: doctor Francisco Corzana Ayuda AECC Innova para el desarrollo de un nuevo método para la detección precoz de cáncer de próstata. Desarrollado en la UR. Duración: 2 años (2023-2025). Coste total: 180.000 euros.

Con 750 proyectos activos en toda España, más de 2.300 investigadores y unos 140 millones de euros comprometidos, en la edición 2024 se han adjudicado 257 proyectos con una dotación total de 32 millones de euros, la presidenta de la entidad en la región ha concretado que «el presupuesto que hemos aportado entre todos los riojanos para investigación ha sido de casi 360.000 euros, lo que sucede año tras año, y es una cantidad muy importante, sobre todo teniendo en cuenta nuestro tamaño».

En su turno, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha señalado que «hoy tenemos un titular que no estamos acostumbrados a a leer en la prensa ni a ver en televisión y es que tenemos investigadores jóvenes con muchísimo talento y con una carrera científica que promete grandes éxitos que se van a quedar aquí en España, en la Universidad de La Rioja, aquí en nuestra comunidad autónoma, investigando y formándose dentro de grupos muy potentes en la lucha contra el cáncer que han realizado grandes hallazgos para mejorar la detección de tumores bastante dañinos, Por ello, estamos de enhorabuena y nuestro trabajo irá destinado a captar más fondos para impulsar estas investigaciones».

Ampliar Asistentes al acto celebrado esta mañana en el Complejo Científico-Tecnológico de la UR. Juan Marín

También ha alabado «trabajo incansable de la AECC y su apoyo a la investigación» el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, por impulsar esos apoyos para «constituir esa nueva generación de científicos que nos tienen que permitir seguir trabajando en el desarrollo de una medicina personalizada de precisión que nos permita tener diagnósticos más tempranos y tratamientos más eficaces».

Finalmente, Alfredo Martínez, investigador del Cibir y presidente del Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer, Alfredo Martínez, ha querido incidir en la seguridad del proceso de elección de las becas de investigación, «un proceso en el que la transparencia está garantizada porque todos los proyectos que se presentan a la convocatoria son evaluados por un comité externo y lo único que se busca es la excelencia en la investigación y por lo tanto siempre se escoge al candidato con una mayor puntuación. En este caso ha sido Miguel y estamos muy contentos de que se pueda financiar su investigación con el esfuerzo de todos los riojanos».