Nuevas quejas de Las norias, agradecimientos a sanitarios y otros asuntos en el Teléfono del Lector

«Están las Norias pero de pena»

La primera llamada del día llega de una señora con un tema que ya se ha ido repitiendo varias veces. La mujer manifiesta que «están Las Norias pero de pena». Continúa diciendo que «es un disparate, no hay jardineros, está la hierba toda seca», añade que no es normal como están «Las Norias este año». En cuánto a la limpieza de las piscinas comenta que «ya no quiero hablar, pero es que no es normal esto». Termina diciendo que tanto a los abonados como a las personas que pagan la entrada se les debe tratar «como Dios manda» y que «no hay derecho cómo está todo».

Agradecimientos a los sanitarios

La segunda llamada llega de un vecino de Huércanos que contacta para agradecer a la «sección de radio» del CIBIR, ya que le han dado «sesiones de radio». Con esta llamada lo que quiere hacer es darle las gracias a «todas las enfermeras y todos los auxiliares», pero «sobre todo» hay una persona en especial a la que le quiere dar las gracias: «A la médica Susana Peréz». Finaliza la llamada muy emocionado y diciendo que «muchas gracias por el trato que nos dan y la ayuda que nos conceden».

Felicitaciones al Ayuntamiento

Una usuaria que reside en la Avenida de Burgos contacta porque «quería felicitar al Ayuntamiento de Logroño», ya que estos han puesto unas «florecillas que han plantado alrededor del pie de los nuevos árboles, en las aceras y parques de las zonas nuevas de Logroño oeste». La mujer dice que le «parece una idea estupenda». Dice que «desde la primavera», no han parado de «florecer distintos tipos de florecillas silvestres de todos los colores y tamaños». «Enhorabuena por la idea y espero que se haga extensiva a otras zonas de Logroño», sentencia.

«Aeropuerto fantasma»

Un lector escribe para hablar de los 14 millones de euros que el Gobierno de La Rioja planea invertir en el aeropuerto de Agoncillo. «Ni siquiera tenemos un vuelo regular a Madrid» y se pregunta por qué se destina ese dinero «cuando en ciudades como Vitoria, Zaragoza o Bilbao están mejor conectadas y no necesitan gastarse tanto». Además, crítica que «se presuma de despegues y aterrizajes cuando la mayoría son vuelos de prácticas de una escuela de pilotos que va a Burgos y vuelve». Lamenta que se mantenga una infrastructura así, «con personal y controladores para solo un vuelo al día, y eso cuando no lo desvían por condiciones técnicas». Finaliza diciendo que «el dinero público es sagrado» y no se debería usar para un «aeropuerto fantasma».

Comercios que desaparecen

Una usuaria escribe porque está preocupada por la desaparición de los comercios de barrio en Logroño. «Cada vez cierran más tiendas pequeñas y eso es algo que debería preocuparnos a todos», señala. Según ella, «la media de edad de los consumidores en este tipo de comercios es muy alta», y tiene miedo de que, cuando esa generación no esté, no haya gente que pueda sostener estos locales. Recuerda que con estos cierres no solo se pierden empleos, sino también la historia de ellos. «Cuando desaparecen estos espacios, también se borra una forma de vida», concluye.

Un espacio para los mayores en Cascajos

Se cierra esta sección con la llamada de una señora pidiendo que en el barrio de Cascajos haya «algo a lo que podamos ir la gente mayor». «Un lugar para hacer actividades, para jugar a las cartas», añade. «Toda la gente que conozco opina lo mismo», sentencia.

... y La Guindilla Un cono para marcar un agujero desde hace más de un mes

Baños públicos sucios en el centro de LogroñoUn vecino de Logroño nos habla de los baños del Espolón. «No había papel, el olor era horrible, no tiene acceso para todo el mundo puesto que son escaleras, por las noches hay alrededor plagas de cucarachas. Además, son los únicos baños públicos. Para multar están al día, pues podrían poner más baños con los impuestos y dejarse de tantas fiestas», dice enfadado.

