«Cuando no inviertes tiempo es difícil que tengas resultados» Miguel Herreros Ignacio González Yoldi | Psiquiatra «La sociedad actual favorece la prematura sexualización: los niños acceden a la sexualidad cuando no están mentalmente preparados», explica González Yoldi M. ISABEL MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 26 junio 2019, 13:14

- ¿Cuáles son los principales problemas que se generan en la convivencia con adolescentes?

- El principal yo diría que es el rendimiento escolar.

- ¿Más que la hora de salir?

- Tengo la sensación de que sí. La exigencia de los estudios genera muchos problemas en las casas.

- ¿Y qué se puede hacer?

-Fomentar un buen nivel de autonomía en los estudios en la primera infancia es superimportante. Favorecer la curiosidad por aprender, no solo el resultado. Veo muchos problemas en niños que han necesitado estudiar acompañados y en la adolescencia chocan con su proceso de individualización.

- ¿Cómo se fomenta la autonomía?

- Que cada vez se encarguen más ellos de sus cosas, yo soy más un supervisor que quien está todo el rato haciéndolo contigo. Si los adolescentes llegan con sensación de dependencia te va a explotar en la cara.

- ¿Cuáles son los principales errores que cometen los padres?

- La sobreprotección. Ese padre incapaz de ver que su hijo tiene que experimentar y necesita controlarlo todo. Y la falta de tiempo es una lacra terrible, cuando no inviertes tiempo es difícil que tengas resultados.

- ¿Qué se le puede y se le debe exigir a un hijo adolescente?

- No sabría, es tan individual y depende tanto de cada familia... Esta pregunta es un arma de doble filo, porque a veces yo creo que a quien tengo que frenar es a los padres y otras veces, a los hijos... Es muy importante no fomentar la tiranía en el adolescente, que ocupe el lugar que le corresponde. También hay padres que no dejan ser a sus hijos.

- ¿Cuánto deben negociarse las normas con los hijos adolescentes? ¿Debe darse esa negociación?

- Hay momentos y chicos con los que hay que negociar porque hay que tener en cuenta la opinión de tu hijo y hay otros momentos en los que hay que imponerse. Si hay otras cosas en juego que tienen que ver con su salud... Si la norma de casa es que el móvil está fuera de tu habitación para dormir, antes de que tengas móvil ya te digo que el móvil no estará en la habitación para dormir.

- ¿Ésa sería una buena norma a establecer?

- Sí, sí, pero para nosotros también. Si hablas con cualquier especialista sobre trastornos del sueño te dirá que los elementos lumínicos en el momento de dormir interfieren en la arquitectura del sueño.

- ¿Cómo se gestiona una norma así?

- Para empezar, teniendo el móvil lo más tarde posible (ríe) y, luego, diciendo cuando vaya a tener algo cuáles son las normas del juego. Por ejemplo, el móvil para comer lo dejamos en la entrada. Y el mejor ejemplo es el nuestro. No deja de ser difícil, claro, pero si anticipo que no va a funcionar, ¿qué es lo que probablemente tenga? Que no va a funcionar.