Impuestos, jardines, soterramiento, suciedad... los temas de hoy en el Teléfono de Lector

Cara y cruz en el Hospital San Pedro

Abrimos la sección con la cara y la cruz hospitalaria en nuestra comunidad. Por una parte, una usuaria agradece «la atención tan maravillosa que han tenido conmigo» en los servicios de Neurología y de Urgencias del Hospital San Pedro. Por otra, un vecino de la capital formula la siguiente invitación al gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris): «Pásese usted un día por Urgencias y que le tengan que atender, verá lo que es la depresión total».

Impuestos para lo «necesario y urgente»

También al sistema sanitario se refiere nuestro siguiente comunicante, quien tras cinco meses de espera para ser atendido por el oculista de la Seguridad Social optó por ir a uno privado, quien en dos días le diagnosticó cataratas en los dos ojos. Comenta que para operarlas la lista de espera es de un año y medio o dos, por lo que a través de esta sección solicita a los políticos «que empleen los impuestos en cosas necesarias y urgentes».

Señales para no pisar los jardines del Espolón

Ante los numerosos eventos que se celebran en El Espolón logroñés –como ayer la II Feria del Vino Planeta Rioja–, una vecina de la capital pide a los organizadores, al Ayuntamiento o a quien corresponda «que pongan más señalización en los jardines ornamentales porque mucha gente los pisa y se están deteriorando muchísimo. Y es un patrimonio natural que debemos cuidar para que continúen tan frondosos y bonitos».

Libros de préstamo de quinta remesa

«Hoy han entregado los libros de préstamo a mi hijo en 1º de la ESO. Va a ser el quinto alumno que los use y alguno de los libros está en un estado lamentable, con la portada rota y en general muy sucios. Por mucho que se cuiden llega un momento que no dan para más», advierte una madre sobre este servicio de préstamo.

Consecuencias del soterramiento

Opina nuestra siguiente comunicante que «responsables de todos los partidos acordaron hace años arruinar a Logroño por varias décadas para no ver cuatro vías de tren y sustituir el coqueto edificio de la estación por uno también interesante pero que, al igual que el de los autobuses, carece de algo tan elemental como un lugar donde apear viajeros o dejar el coche sin molestar. Logroño es hoy lo que es en gran parte por aquella operación que no ha traído más trenes y ha estropeado todo un barrio, con más ruido y llenando de coches calles como avenida de Colón. Ahora quieren hacer otro parking en Cascajos y algunos queremos que alguien juzgue a los responsables de tanto desatino. Que venga alguien a salvarnos de tanta mediocridad».

Menos enseñar Portales y más actuar

Otro vecino de la capital nos traslada a su casco antiguo. «Me da risa ver a grupos de turistas acompañados de un guía visitando la calle Portales. Deberían enseñársela los fines de semana por la noche. Los vecinos no podemos dormir y de día se ha convertido en un parque temático donde cada vez el Ayuntamiento da mas permisos para comercio barato. Y para colmo ya tenemos a un grupo de indigentes establecido en los bancos comprando alcohol barato. Ni Policía ni Ayuntamiento toman medidas. Dejen de enseñar la calle más emblemática de Logroño y actúen como deben, señores».

Calles «indecentes» en el barrio San José

Y una queja más para terminar. «Las calles del barrio San José de Logroño están indecentes y, cuando las riegan, lo hacen por encima y dejan toda la basura».

... y La Guindilla Árboles a punto de caer que además pinchan

Un vecino de Logroño nos escribe quejándose del estado de estos árboles. «Atajo desde Tirso de Molina para ir a La Estrella y el caminito circula por debajo de las ramas de estos magníficos ejemplares», contextualiza. «Cuando se caigan por su tronco enfermo, ¿quién indemniza al peatón de turno?», se pregunta para añadir que además se tiene que agachar para no pincharse.

