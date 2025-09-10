El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

Enfado con el asunto de las calderetas

Arranca la sección con una queja sobre un evento mateo. Habla el lector del malestar suyo y de su grupo por la forma en la que el Ayuntamiento ha realizado el reparto de las mesas de las calderetas. «Se obliga a la gente a madrugar para coger una mesa cuando, por ejemplo, en los cotos de pesca cuando hay más gente que sitio, lo que hacen es un sorteo del número primero que salga. Porque así hay gente que igual no puede ir pronto, hay gente que trabaja, hay gente que está minusválida y hay gente que tiene problemas», refleja en su cita.

Santa Marina, «Reserva de la Biosfera»

Contenido en su verbo, expone el siguiente lector: «Estoy ansioso de que vengan las próximas elecciones. A ver si entra alguien más con valores en materia de naturaleza». «Lo digo por la falta de sensibilidad por parte del Gobierno de La Rioja como del Consorcio de Aguas. Y a ver si de una vez por todas los vecinos de Santa Marina dejamos de bajar nuestras basuras en los coches y nos hacen un poquito de caso ya que somos, recuerdo al señor Capellán, Reserva de la Biosfera».

Las rotondas de Santo Domingo

«Llamo de Herramélluri porque es una vergüenza tener que entrar en Santo Domingo todos los vecinos de Herramélluri, Leiva y otros pueblos para tomar la dirección a Logroño», introduce el lector y continúa: «Esas obras en la rotonda duran más que Pedro Sánchez en el Gobierno. En fin, de vergüenza, hay dinero para el cantante ese (...) y para que circulen los vecinos no hay. Es de pena. De pena», repite insistentemente.

Detonación remota y carretera lista

Denuncia que la carretera de acceso a Arnedillo siga con el parcheo provisional. «Lleva así desde Semana Santa y lo que es peor, sin visos de solución. Esto se hace eterno y pienso que en una semana con una carga controlada y con detonación remota retardada todo volvería a su cauce, con las rocas y la tierra retiradas y la carretera como antes. No quisiera pensar, señor Capellán, que este asunto, esta desidia, dejadez y olvido es un tema político por no ser Arnedillo de los de su cuerda. Confío en que este asunto no se enquiste como el soterramiento o el despegue del aeropuerto de Recajo, el peor calificado de España. Salud», se despide.

Dos recibos de agua, a falta de uno

«Mi queja va dirigida al Ayuntamiento. Nos iban a bajar los impuestos y acabamos de recibir dos recibos de agua. Igual es el momento de no decir nada más. Me callo. Gracias».

Los mismos derechos

Cerramos con el siguiente mensaje: «Quisiera pedir a la Consejería de Salud que otorgara los mismos derechos a las técnicos de cuidados y auxiliares de enfermería T. C. A. E. del Seris. Pedir los mismos derechos que tienen en la Comunidad porque lo que no puede ser es que sus salarios sean mayores, que tengan más complementos y hasta que tengan reducción de horarios siendo todos de la misma Comunidad y haciendo el mismo trabajo. Tampoco entiendo cómo todos los liberados de Sanidad han podido permitirlo».

... y La Guindilla «Parece que solo preocupa regar el césped»

Un vecino de Logroño nos envía esta imagen de la plaza de la Gurusilla, en la calle Tejada con Gonzalo De Berceo en la que se puede ver cómo las malas hierbas crecen por la zona fuera del césped. Esta persona se queja de que hay parques en los que parece que solo importa regar el césped, no se preocupan ni de quitar hojas ni malas hierbas. Da muy mala imagen».

