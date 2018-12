Los conductores riojanos mayores de 70 años suman ya 18.018, el 15% más que en el 2015 Los conductores riojanos mayores de 70 años suman ya 18.018, el 15% más que en el 2015 | La jefa de Tráfico en La Rioja cree necesarios «reconocimientos más rigurosos» y «más celo a la hora de renovar los permisos» de los mayores CARMEN NEVOT Logroño Martes, 11 diciembre 2018, 20:02

La población envejece y por lógica también lo hace el censo de riojanos al volante. Cada vez hay más mayores a los mandos de sus vehículos que quieren y pueden conservar su autonomía. La edad de estos veteranos pilotos ha sido y es un punto de controversia porque nadie se atreve a decir cuándo se debería dejar de conducir para conjugar el derecho a la movilidad con el de la seguridad.

En La Rioja, el número de conductores mayores de 70 años ha aumentado el 15% en tres años, un incremento que da idea del envejecimiento no sólo del parque de vehículos de la región, sino también de quienes se sientan frente al volante.

De acuerdo con los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja, en la actualidad, en nuestra comunidad, 197.614 personas tienen carné de conducir, incluidos todos los permisos, tanto el de turismos, como el de vehículos de mayores dimensiones, y del total, 18.018 tienen más de 70 años, en concreto, 8.239 se encuentran en la franja de edad de entre 70 y 74 y 9.779 superan los 74.

En términos relativos, los conductores más veteranos representan más del 9% de toda la población conductora, un punto porcentual más de lo que suponían en el 2015. Entonces, de los 193.744 conductores, 15.625 tenían más de 70 años.

De esta nueva realidad es muy consciente Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico en La Rioja, y por ello cree necesario que exista un mayor celo a la hora de renovar el permiso a aquellas personas de más edad, con reconocimientos médicos y psicotécnicos más rigurosos. Aunque las pruebas son estandarizadas, «insistimos mucho en que se preste más atención a los conductores de 70 o 75 años, sobre todo, por los reflejos», apunta, para señalar que desde la Jefatura se realizan una serie de inspecciones periódicas a los centros de reconocimientos médicos en los que no sólo se comprueba el material, sino también se piden los historiales para ver los distintos informes que se han hecho».

«Nosotros insistimos mucho en que nos preocupan los conductores de más edad porque sí que es verdad que tienen más experiencia, pero sus condiciones psicofísicas pueden verse afectadas», señala Zúñiga.

De acuerdo con sus datos, por lo general, estos conductores son personas que muchas veces, aunque sea para pequeños desplazamientos, como ir a la huerta o al pueblo, no quieren dejar de conducir. «Quieren mantener el coche, pero sus condiciones psicofísicas tienen que seguir bien, por eso pedimos que valoren esas condiciones». Sea como fuere, todos los conductores, con independencia de la edad, tienen que pasar las mismas pruebas aunque el resultado es dispar.

Limitaciones en la conducción

Si bien desde el 2015 los conductores a partir de los 65 años pueden renovar el permiso cada cinco años -antes de enero de ese año a los mayores de 70 se les prorrogaba de dos en dos años- los centros médicos donde se efectúan los reconocimientos pueden rebajar ese plazo en la horquilla de 1 a 5 años, pero también pueden imponer una serie de restricciones a estos conductores veteranos.

Esta es, según Mariano Lucas, director del centro médico Belchite, la opción más habitual. Pero las limitaciones no sólo son de años de vigencia, sino que se les pueden poner condiciones como conducir sólo de día o sólo en un radio de 20 o 50 kilómetros del lugar donde viven, o que no conduzcan por autopista, que no circulen por autovía o que no lleven acompañantes. Las posibilidades son muchas y cada vez son más habituales, aunque a los poseedores de los permisos, en ocasiones, «les cueste reconocerlo», señala.

De acuerdo con sus datos, a partir de los 70 años el 3% de los permisos no se renueva y desde los 80 «es raro que a un conductor se le dé una vigencia de más de un año, aunque hay personas que están muy bien», indica. Si el primer reconocimiento no lo pasa se le suele citar al cabo de unos días «para que traiga el informe del médico de la especialidad que haya fallado y si es favorable, se le renueva».

En cualquier caso, en su opinión, es innegable que «hay un envejecimiento cada vez mayor, al mismo tiempo que no hay conductores nuevos porque hay menos nacimientos, a lo que hay que sumar que el coche ya no es una prioridad para los jóvenes. Ahora prefieren el móvil u otros aparatos tecnológicos al coche, que ya vendrá».