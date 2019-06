La comunidad musulmana denuncia que Educación «bloquea» la religión Islámica en los colegios Marian Aretio critica que el Gobierno riojano alega que está en funciones para paralizar la progresiva implantación de esta asignatura CARMEN NEVOT Logroño Lunes, 24 junio 2019, 12:45

La comunidad musulmana en La Rioja ha denunciado este lunes que la Consejería de Educación «bloquea» la progresiva implantación de la asignatura de religión islámica en los centros educativos de la región. Así lo ha detallado su portavoz, Marian Aretio, quien lamenta que «se ha acabado el curso y no se ha informado a las familias de que existe este derecho y no se ha facilitado ningún impreso de solicitud».

En una rueda de prensa, Aretio ha recordado que, tras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), la asignatura de religión Islámica se implantó el curso 2018-2019 en los centros Madre de Dios, IES Comercio y Caballero de la Rosa, en Logroño; el CEIP Quintiliano, en Calahorra, y Nuestra Señora de la Vega, en Haro. Y a pesar de la «disconformidad de las comunidades musulmanes de base», ha señalado, se aprobó un convenio entre Educación y la Comisión Islámica de España, con una vigencia de cuatro años con prórroga para otros cuatro años, en el que se establece que «se trabajará en pos de la generalidad de la enseñanza Islámica en todos los centros educativos, se reconoce el derecho a elegir la enseñanza religiosa islámica, siendo los plazos de matricula los periodos en los que las familias pueden manifestar su deseo de estudiar una determinada confesión religiosa o educación en valores».

También se publicó una orden en la que se establecía la adjudicación de los puestos de los posibles candidatos y se fijó que antes del uno de junio Educación tenía que informar a la Comisión Islámica de la petición de profesores y esta tenía que trasladar antes del 15 de junio esa propuesta de candidatos para que antes del 30 de junio se publicara en el BOR una resolución de Educación en la que se establezca el baremo de los profesores y la adjudicación de los destinos.

Y «se ha acabado el curso y no se ha hecho nada, no se ha informado a las familias de que existe este derecho y, por tanto, no se ha ofrecido ninguna solicitud, ningún impreso oficial para solicitar la asignatura de religión Islámica en ningún centro educativo de La Rioja«, ha denunciado.

Ante esta situación, acusa a Educación de incumplir la normativa «ni informa ni facilita información no sólo a las familias, sino también a los centros educativo». Las consecuencia es que «nadie sabe nada ni en qué centros se va a impartir ni cuál es el número de profesores».

De acuerdo con su versión, Educación alega que el Ejecutivo está en funciones y delega la extensión de esta asignatura al nuevo equipo de gobierno. «Es una excusa más, se lava nuevamente las manos y eso significa que la Consejería nunca ha tenido voluntad política de romper esta discriminación institucional porque no se reconoce el derecho legítimo que asiste a las familias para que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones», ha incidido.

Por su parte, el consejero de Educación, Javier Galiana, a preguntas de los periodistas, ha recalcado que la interlocución es con la Comision Islámica de España «que es la que representa los intereses de esta comunidad»y ha insistido en que «estamos en permanente contacto con ellos».

Asegura que asociaciones como ATIM «parecen no estar nunca satisfechas» y sobre el momento actual ha explicado que están a la espera de que la Comisión Islámica «nos remita los profesionales necesarios para los centros en los que se está desarrollando, una cuestión que ya pasará al futuro equipo de la Consejería».

En cualquier caso, subrayado que ATIM «no representan los intereses generales de la comunidad en La Rioja».