Capellán y otros seis presidentes prevén una subida salarial como la de los funcionarios El dirigente riojano ha cobrado este año 82.756 euros, diez mil más que su homóloga cántabra y 50.000 menos que Salvador Illa

La Rioja Logroño. Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, cuyo sueldo para 2025 estaba fijado en 82.756 euros, prevé una subida salarial en consonancia con ... el incremento recién aprobado para los funcionarios. Capellán se une así a los presidentes de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así aparece en los diferentes presupuestos autonómicos, consultados por Europa Press, aunque el número total de mandatarios regionales cuyos salarios subirán aún se desconoce porque muchos gobiernos siguen elaborando sus cuentas públicas para el próximo año. El sueldo de Gonzalo Capellán se encuentra en un término medio, en la línea con el que perciben la navarra María Chivite (83.381 euros) y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco (79.415 euros). Muy lejos todos ellos del presidente autonómico que más cobra, el catalán Salvador Illa, que en 2025 tuvo un salario de 136.177 euros, muy superior al que percibe Pedro Sánchez (90.010), cuyos emolumentos también son superados por el lehendakari, Imanol Pradales (116.671 euros) y por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (103.090 euros).

Por abajo, destaca la escasa retribución de la cántabra María José Sáenz de Buruaga (71.835) y del asturiano Adrián Barbón (72.979). El grueso de los mandatarios autonómicos se encuentra en la línea de los 80.000 euros. Allí se incluyen el canario Fernando Clavijo (76.823), la balear Marga Prohens (78.803), el murciano Fernando López Miras (79.499) y el valenciano Juanfran Pérez Llorca, que acaba de relevar en el cargo a Carlos Mazón y percibirá 80.173 euros anuales. Un escalón por encima se sitúan el presidente gallego, Alfonso Rueda (85.743); el andaluz, Juanma Moreno (89.275); el castellanomanchego, Emiliano García Page (91.717); y el aragonés, Jorge Azcón (96.013). De todos ellos, los únicos que hasta el momento han recogido una congelación salarial en sus presupuestos para el año que viene son Isabel Díaz Ayuso, Fernando Clavijo y Alfonso Rueda.

