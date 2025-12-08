LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Capellán y otros seis presidentes prevén una subida salarial como la de los funcionarios

El dirigente riojano ha cobrado este año 82.756 euros, diez mil más que su homóloga cántabra y 50.000 menos que Salvador Illa

La Rioja

Logroño.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:49

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, cuyo sueldo para 2025 estaba fijado en 82.756 euros, prevé una subida salarial en consonancia con ... el incremento recién aprobado para los funcionarios. Capellán se une así a los presidentes de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así aparece en los diferentes presupuestos autonómicos, consultados por Europa Press, aunque el número total de mandatarios regionales cuyos salarios subirán aún se desconoce porque muchos gobiernos siguen elaborando sus cuentas públicas para el próximo año. El sueldo de Gonzalo Capellán se encuentra en un término medio, en la línea con el que perciben la navarra María Chivite (83.381 euros) y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco (79.415 euros). Muy lejos todos ellos del presidente autonómico que más cobra, el catalán Salvador Illa, que en 2025 tuvo un salario de 136.177 euros, muy superior al que percibe Pedro Sánchez (90.010), cuyos emolumentos también son superados por el lehendakari, Imanol Pradales (116.671 euros) y por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (103.090 euros).

