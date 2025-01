Antoñanzas, exsecretaria general de UGT, competirá con Izquierdo por la dirección del sindicato

Juan Carlos Berdonces Logroño Viernes, 24 de enero 2025, 10:40 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

La batalla está servida. Ahora sí que de manera oficial. Tal y como adelantó el pasado viernes Diario LA RIOJA, Crisitina Antoñanzas competirá con Jesús Izquierdo por la secretaría general de UGT, el principal sindicato en la comunidad autónoma con más de 10.000 afiliados. La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA), la más relevante dentro de la organización con más de 4.300 afiliados, ha apostado por quien fuera la máxima dirigente entre 2013 y 2016 para ser la alternativa al actual responsable en el Congreso Regional del próximo 31 de enero en Riojafórum.

El secretario general de la FICA, Juan Carlos Alfaro, y su secretario de Organización, Rubén Fernández, han sido los encargados de presentar a Antoñanzas, aunque es de sobra conocida dentro de UGT puesto que acumula una amplia trayectoria sindical. Y además de ser secretaria general en La Rioja, ha sido vicesecretaria en la ejecutiva confederal de Pepe Álvarez durante los últimos ocho años, hasta el congreso celebrado en Barcelona a finales de noviembre. Además, tomó las riendas del sindicato apenas un año después de abandonar su cargo en 2016 para irse, precisamente, a Madrid a integrar el equipo de Álvarez. Entonces, tras la dimisión de Juan José Barcenas, una gestora se colocó al frente de UGT con Antoñanzas de presidente y Jesús Izquierdo como responsable del área externa.

«Hemos conseguido los avales necesarios para ser la candidata», esto es al menos un 25% de los apoyos de los 121 delegados que participarán en el Congreso, ha asegurado Alfaro. De hecho, la FICA acreditará 55 representantes en el cónclave, casi la mitad, y todos avalan a exsecretaria general. «No solo tiene el respaldo de la Federación en La Rioja sino también a nivel estatal», ha añadido. Antoñanzas competirá con Izquierdo «porque no estábamos muy cómodos con la ejecutiva actual ni tampoco muy representados», ha señalado Alfaro. De hecho, el secretario general de la Federación ha sido crítico con el actual dirigente «y no hemos tenido los medios económicos y humanos necesarios» por parte de Jesús Izquierdo y su ejecutiva. Y ha puesto el ejemplo de la manifestación que hubo el 1 de diciembre de 2022 con motivo de la huelga en el sector del calzado «y en ese momento no nos sentimos acompañados».

La candidata ha asegurado que la UGT «es mucho más que las personas que dirigen el sindicato». Y aunque ha reconocido y valorado la gestión de Izquierdo, también le ha reprochado que «hemos echado de menos la participación de las tres federaciones -FICA, Servicios Públicos y Servicios, Movilidad y Consumo- en el diálogo con el Gobierno de La Rioja». Y otra crítica ha sido el centralismo de la organización en Logroño «pero La Rioja es mucho más, está La Rioja Alta y La Rioja Baja».

Antoñanzas apuesta por «seguir defendiendo y reforzando los derechos laborales y de toda la ciudadanía riojana» y por ello ha incidido en la importancia de la participación de las federaciones «en los ámbitos del diálogo social y la negociación colectiva». Asimismo, incrementar la presencia de las mujeres y de los jóvenes en el día a día del sindicato es otro de sus objetivos. «No presentamos esta candidatura ni para dividir ni para enfrentar al sindicato. Creemos que las cosas se pueden hacer de manera diferente», ha asegurado, pero ha dejado la puerta abierta a llegar a un consenso con Izquierdo para acordar una candidatura única.

Temas

UGT Union General de Trabajadores