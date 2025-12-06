LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Perfil ·

Las elecciones tanzanas encumbran a una mujer a la presidencia, pero a través de la represión de sus rivales

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:12

Comenta

Una choza es incendiada al final del Mwaka Kogwa, el festival que celebra el año nuevo en la isla tanzana de Zanzibar. Es una tradición ... que los comerciantes persas llevaron a este territorio ubicado en el Océano Índico. El rito incluye la entrada en la cabaña de un par de individuos antes de prenderla fuego. No, no hablamos de una ceremonia con sacrificios humanos. Los sujetos abandonan el chamizo por una puerta trasera. Se trata de una simulación de renovación. Al parecer, como la falsa ilusión de cambio que supusieron las últimas elecciones en el país. La presidenta Samia Suhulu Hassan acaba de jurar el cargo tras obtener nada menos que el 97.7% de los sufragios..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  5. 5 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  6. 6 Condenan a dos cuidadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  7. 7 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora