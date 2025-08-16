LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente ruso, Vladimir Putin, sube a un avión tras su reunión con Donald Trumo Reuters

Alfombra roja en Alaska

Una vez más el presidente de EE UU se ha quitado de en medio en cuanto ha comprobado la determinación del dictador ruso, hacia el que siente una cercanía personal preocupante

José María de Areilza

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:29

El esperado encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska ha confirmado los peores presagios de los ucranianos. Los dos presidentes no han llegado ... a ningún acuerdo sobre un alto el fuego y la invasión rusa continúa. Putin no tiene incentivos para negociar nada distinto de una victoria. Su objetivo de convertir el país vecino en un territorio vasallo o un Estado fallido sigue intacto. No acepta la vaga propuesta de Trump de frenar su ofensiva y pactar un reparto territorial, basado en el control efectivo sobre las provincias ucranianas invadidas, porque aspira a conseguir mucho más.

