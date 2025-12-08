Titín III y Merino II contra todos por una buena causa

L. R. Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Ya está aquí Titín III y Amigos. Este miércoles, 10 de diciembre, en el frontón Adarraga se celebra el festival de pelota más peculiar, un encuentro divertido en el que Titín y Merino II irán formando pareja con diferentes personas para jugar mini partidos de pelota mano y ponerse a prueba en otras disciplinas, desde las matemáticas a la magia.

Los exfutbolistas Quique Setién y Gerardo García León; la portera del Dux María Miralles y Travis Asenjo; el Mago Iceman y el matemático y presentador Eduardo Sáenz de Cabezón saltarán a la cancha vestidos de pelotaris para demostrar que son buenos en lo suyo... y que tienen mucho amor propio. Titín III y Merino II les ayudarán como pareja. El de Tricio y el de Villar de Torre prometen dar todo en el Adarraga y, sobre todo, echarle humor a la tarde.

Ampliar Quique Setién, María Miralles, Mago Iceman, Eduardo Sáenz de Cabezón, Travis Asenjo y Gerardo García León.

500 euros

Será una velada entretenida (se prolongará poco más de una hora) de la que un asistente se irá con una estancia en Paradores valorada en 500 euros, ya que durante el evento se sortearán regalos (con el resguardo de la entrada).

El importe de la entrada (cinco euros) se entregará íntegramente a la asociación FARO (familiares y amigos de niños con cáncer). Las entradas se pueden comprar en Internet en Oferplan La Rioja.