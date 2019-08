La familia de la niña atropellada por Micky Molina elogia el comportamiento del actor Micky Molina. / Efe El intérprete dio positivo en la prueba de alcoholemia EFE Ibiza Martes, 6 agosto 2019, 12:26

La familia de la niña de 9 años que Micky Molina atropelló en el aparcamiento de un restaurante de la localidad ibicenca de Sant Carles, ha elogiado este lunes el comportamiento que tuvo el actor al percatarse de lo ocurrido.

En un comunicado facilitado a Efe, la familia ha matizado que Molina fue «amable, colaborador, solícito y cariñoso» en todo momento. La reacción de los padres se produce después de que el pasado 1 de agosto su hija sufriera contusiones a raíz del «movimiento brusco» efectuado por un turismo, cuyo conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, según informó el Ayuntamiento de Santa Eulària, y que resultó ser el conocido actor, según publicó el Diario de Ibiza. La familia en su nota ha indicado que optado por aclarar «ciertos puntos», aunque «sin perjuicio, interferencia o menoscabo de las diligencias» que están realizando las autoridades policiales y judiciales competentes. Ha detallado la familia que la pequeña se hallaba situada frente al coche del actor, quien, a bordo de su vehículo inmovilizado y, según les explicó posteriormente, «intentaba situar la palanca de cambios en la «P» de parado».

«Al fallar esta maniobra», han señalado en la nota, Molina no pudo evitar que el vehículo se desplazara ligeramente hacia delante «tocando levemente a la niña, la cuál, al ver que el coche se iba hacia ella y, en movimiento reflejo, se echó inmediatamente al suelo, causándose como consecuencia algunos arañazos en las rodillas al rozar con arena y asfalto», ha precisado. De acuerdo a lo explicado por la familia, acto seguido, Molina dio marcha atrás rápidamente y salió del coche «pidiendo por favor que se llamase al 112».

«La niña se levantó del suelo diciendo que estaba bien e insistiendo en que no le había pasado cosa alguna, intentando además tranquilizar al señor Molina, quien se encontraba muy nervioso tras lo ocurrido», ha añadido. De acuerdo a la versión de los padres de la pequeña, el actor «pidió reiteradas veces perdón muy compungido», y tras el incidente, se ha puesto en contacto con la familia «cada día para interesarse por el estado de la niña, pidiendo constantemente disculpas y lamentando lo sucedido». En su mensaje, los padres de la menor han rogado a los medios de comunicación «rigor y prudencia» y que informen «sin estridencias y ateniéndose a los hechos», ya que, aunque sienten «enormemente» que su hija haya tenido que pasar por esta experiencia, «los hechos no pasaron de ser un incidente desagradable, pero sin mayor importancia ni consecuencias». En esta línea, la familia ha remarcado que no desea que estos hechos «pudieran repercutir en el prestigio personal o profesional» del actor, del que destacan que «en todo momento se ha mostrado muy apesadumbrado por el incidente y ha tenido para con nosotros un comportamiento amable, colaborador, solícito y cariñoso».